Allwyn: Έκδοση ομολόγων €500 εκατ. και πρόσθετο δάνειο €100 εκατ.
16:19 - 11 Φεβ 2026

Allwyn: Έκδοση ομολόγων €500 εκατ. και πρόσθετο δάνειο €100 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Η Allwyn International AG γνωστοποίησε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ξεκίνησε διαδικασία έκδοσης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέα πρόσθετη, εναλλάξιμη (fungible add-on) έκδοση ύψους 100 εκατ. ευρώ στο ήδη υφιστάμενο senior secured Term Loan B, συνολικού ποσού 925 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2032 («EUR TLB Add-on»).  

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα Ομόλογα, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις που θα προκύψουν από το EUR TLB Add-on, θα κατευθυνθούν: (i) στην πλήρη εξόφληση του ποσού των 456 εκατ. ευρώ σε μετρητά προς τους μετόχους της ΟΠΑΠ που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή του Οργανισμού, με τίμημα 19,04 ευρώ ανά μετοχή, (ii) στην κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση, το EUR TLB Add-on και τις συνδεδεμένες συναλλαγές, (iii) στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού μέσω της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της εταιρείας και (iv) στην εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών αναγκών.

Επιπλέον, τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων, σε συνδυασμό με εκείνα του EUR TLB Add-on, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αντικατάσταση των δεσμεύσεων δανειακής χρηματοδότησης που είχαν εξασφαλιστεί στο πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης υψηλής εξασφάλισης, η οποία είχε συναφθεί για την κάλυψη της πληρωμής προς τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου.

