ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Allwyn Final 4: Οι κορυφαίες ομάδες βόλεϊ μπαίνουν στη μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:04 - 04 Μαρ 2026

Allwyn Final 4: Οι κορυφαίες ομάδες βόλεϊ μπαίνουν στη μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η καρδιά του ελληνικού βόλεϊ χτυπά δυνατά στη Χαλκίδα, όπου από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2026 φιλοξενείται το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, σε ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, πάθος και αγώνες υψηλού επιπέδου. Το Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» μετατρέπεται σε επίκεντρο του γυναικείου βόλεϊ, φέρνοντας στο παρκέ τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.      

Μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης είναι η Allwyn. Η Allwyn σηματοδοτεί τη νέα εποχή και διατηρεί την κληρονομιά του ΟΠΑΠ, συνεχίζοντας να στηρίζει δυναμικά και έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι τέσσερις φιναλίστ

Στο Allwyn Final 4 συμμετέχουν εφέτος ο Α.Ο. Θήρας, ο Π.Α.Ο.Κ. F&U, ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και o Πανιώνιος Betsson, τέσσερις ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Οι ημιτελικοί ανοίγουν την αυλαία της διοργάνωσης την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 – Ημιτελικοί

17:00 — Α.Ο. Θήρας vs Π.Α.Ο.Κ. F&U

20:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Πανιώνιος Betsson

  • Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 – Τελικός

21:00 — Νικητής Α’ Ημιτελικού vs Νικητής Β’ Ημιτελικού

Λίγο πριν την πρεμιέρα, αθλήτριες από τις τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες κάλεσαν τον κόσμο να γεμίσει τις εξέδρες και να στηρίξει την προσπάθειά τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/tICGqG-XgoA}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 13:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Ειδικά χωροταξικά για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία μέσα στην άνοιξη
Πολιτική

Χατζηδάκης: Ειδικά χωροταξικά για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία μέσα στην άνοιξη

ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 11,3% στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 11,3% στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος στις υπηρεσίες το δ’ τρίμηνο 2025 - Έκρηξη στα καταλύματα
Επιχειρήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος στις υπηρεσίες το δ’ τρίμηνο 2025 - Έκρηξη στα καταλύματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α&#039; τρίμηνο
Ανακοινώσεις

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ