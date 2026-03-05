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Πέντε ποδοσφαιρίστριες μιλούν για τη δύναμη, την επιμονή και τον ανταγωνισμό στον αθλητισμό (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:22 - 05 Μαρ 2026

Πέντε ποδοσφαιρίστριες μιλούν για τη δύναμη, την επιμονή και τον ανταγωνισμό στον αθλητισμό (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν είμαι αδύναμη όταν τα πράγματα ζορίζουν». «Δεν είμαι εύθραυστη». «Δεν είμαι δεύτερη επιλογή». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις φράσεις με τις οποίες οι αθλήτριες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών περιέγραψαν τι δεν τις χαρακτηρίζει ως γυναίκες.

Κοιτώντας την κάμερα της Allwyn, Επίσημου Χορηγού του πρωταθλήματος, πέντε αθλήτριες αποκαλύπτουν τι σημαίνει γι αυτές δύναμη, ποιο στοιχείο της προσωπικότητάς τους τις έχει βοηθήσει περισσότερο στον αθλητισμό, τι έχουν μάθει μέσα από το ποδόσφαιρο και ποια λέξη τις χαρακτηρίζει καλύτερα μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, δίνουν τη δική τους απάντηση σε όσους υποτιμούν το ποδόσφαιρο γυναικών και στέλνουν μήνυμα στις κοπέλες που ονειρεύονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/_sYxWYgHq2Q?feature=share}

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