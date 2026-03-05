ΙΜΟ: Περίπου 35.000 ναυτικοί και επιβάτες εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ (IMO) ανακοίνωσε ότι περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή. Από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί επτά περιστατικά που αφορούν πλοία, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά ακόμη.

Ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, τόνισε ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο οικονομικές συνέπειες, αλλά αποτελεί ένα σοβαρό ανθρωπιστικό ζήτημα: «Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Ντομίνγκες επανέλαβε την έκκλησή του προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν μέγιστη προσοχή κατά τη δραστηριότητά τους στην επηρεαζόμενη περιοχή και διαβεβαίωσε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία και την ευημερία των ναυτικών που πλήττονται.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ενέργεια αυτή καθιστά την περιοχή επικίνδυνη για διεθνή ναυτιλία και αυξάνει την ανησυχία για πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να διασφαλίσουν ασφαλή διέλευση για τα πλοία και προστασία για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα πλοία υπό συνθήκες πολέμου.