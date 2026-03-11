Allwyn.gr: Ένα τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes για 2 τυχερούς - Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου

Συγκεκριμένα, δύο τυχεροί θα κερδίσουν, μετά από κλήρωση, ένα δωρεάν ταξίδι για 3 ημέρες στα Καλάβρυτα με δωρεάν είσοδο στο Kalavryta Ski Resort.
Η προθεσμία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό* λήγει στις 16 Μαρτίου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου.
Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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