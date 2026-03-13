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Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων με 2.000 νέες θέσεις εργασίας σε Αν. Μακεδονία και Θράκη
Εργασιακά
16:15 - 13 Μαρ 2026

Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων με 2.000 νέες θέσεις εργασίας σε Αν. Μακεδονία και Θράκη

Reporter.gr Newsroom
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Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων, το οποίο αφορά την πρόσληψη 2.000 ανέργων ηλικίας 18 ετών και άνω στον ιδιωτικό τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή (13/3). 

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό σκοπό τη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 18 ετών, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κανονικά στην οικονομία και εδρεύουν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις ανέργων άνω των 18 ετών σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 50% έως 70% του συνολικού κόστους απασχόλησης (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο εντάσσονται. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα 875 ευρώ τον μήνα για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω της πύλης gov.gr, στον σχετικό σύνδεσμο για συμμετοχή εργοδοτών σε προγράμματα απασχόλησης.

Αφού υποβληθεί η αίτηση, η ΔΥΠΑ εξετάζει αν η επιχείρηση πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι του οργανισμού προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τις θέσεις εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει έως τα 21 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Για την πλήρη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr.

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