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Instant Win: Έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς στα καταστήματα Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:52 - 19 Μαρ 2026

Instant Win: Έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς στα καταστήματα Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Αναβαθμισμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας, καινοτομίες και πολλές εκπλήξεις φέρνει η Allwyn στα καταστήματα του δικτύου της, με το Instant Win να αποτελεί την πρώτη από τις συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες, στη στιγμή.

Με το Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn έχουν, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να διεκδικήσουν άμεσα κέρδη μέχρι 500 ευρώ ακόμα και δωρεάν, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στη στιγμή για το αν βρίσκονται ανάμεσα στους χιλιάδες νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Allwyn και στο Allwyn.gr.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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