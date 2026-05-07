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Ευρωπαϊκή πρωτιά για την Allwyn Hellas και το Pamestoixima.gr στα SBC Awards: Σημαντική διάκριση και την καινοτόμα χορηγία της ΜΠΑΜ FC
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:56 - 07 Μάι 2026

Ευρωπαϊκή πρωτιά για την Allwyn Hellas και το Pamestoixima.gr στα SBC Awards: Σημαντική διάκριση και την καινοτόμα χορηγία της ΜΠΑΜ FC

Reporter.gr Newsroom
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Με μία σπουδαία διεθνή διάκριση τιμήθηκε η Allwyn Hellas, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία “Marketing Campaign and Sponsorship of the Year” στα SBC Awards Europe 2026, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας iGaming και sports betting.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία και τη στρατηγική υπεροχή της εταιρείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, όπου κορυφαία brands αξιολογούνται για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τα μετρήσιμα επιχειρηματικά τους αποτελέσματα.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, στο πλαίσιο του SBC Summit, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 400 επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ανέδειξαν τις πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η βράβευση της Allwyn Hellas συνδέεται με την καμπάνια «King of Promos» και τη στρατηγική χορηγία της ΜΠΑΜ FC για το Pamestoixima.gr, μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία marketing και sponsorship με πολυεπίπεδη ανάπτυξη. Μέσα από τρεις διακριτές φάσεις, η καμπάνια ανέδειξε με σαφήνεια την ανταγωνιστικότητα του brand στην online αγορά, ενώ η καινοτόμα συνεργασία με τη ΜΠΑΜ FC ενίσχυσε ουσιαστικά την απήχηση και τη σύνδεσή του με νεότερα κοινά.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της πρωτοβουλίας διαδραμάτισε ο συνδυασμός της εμπορικής διαφοροποίησης με τη σύγχρονη επικοινωνιακή προσέγγιση, καθώς και η ενσωμάτωση της χορηγίας στο συνολικό οικοσύστημα του brand. Πέρα από την επικοινωνιακή της διάσταση, η καμπάνια συνέβαλε ουσιαστικά στην ευθυγράμμιση της «μεταμόρφωσης» του brand με μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα, δημιουργώντας στέρεες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 16:58
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