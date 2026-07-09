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Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:53 - 09 Ιουλ 2026

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Με το Παγκόσμιο να έχει ήδη χαρίσει δυνατές συγκινήσεις και τους προημιτελικούς να βρίσκονται προ των πυλών, κορυφαίοι αθλητές και αγαπημένες προσωπικότητες από τον χώρο της showbiz αποκαλύπτουν στην Allwyn ποια ομάδα θεωρούν πως θα κατακτήσει εφέτος το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Allwyn, φέρνοντας για πρώτη φορά μαζί τις 5 μεγαλύτερες Ομοσπονδίες της χώρας, τις οποίες στηρίζει ως χορηγός, δημοφιλείς αθλητές και αγαπημένοι celebrities είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να…ανταλλάξουν απόψεις για τα φαβορί της διοργάνωσης.

Ποιες χώρες μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και ποιες παρέμειναν outsider; Πόσοι πιστεύουν ότι…it’s coming home και ποιος θα αναδειχθεί τελικά πρώτος σκόρερ;

Οι απαντήσεις στο απολαυστικό βίντεο:

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