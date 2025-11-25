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Οι επενδύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ελλάδας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
09:03 - 25 Νοε 2025

Οι επενδύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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 Η στρατηγική ανάπτυξη των υποδομών και ο ρόλος της τεχνολογίας στο σύγχρονο Real Estate αναλύθηκαν σε συζητηση στο πλαίσιο του FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications με τους ομιλητές να εστιάζουν στις ευκαιρίες αλλά και στις προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Οι Nίκος Νικολόπουλος, CEO, TenTec Constructions, Δημήτρης Παπούλης, CEO, TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ & Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής και Κωνσταντίνος Πετρίδης, Founder & Managing Director, DKG Development, σε συνομιλία με τον δημοσιογράφο του ypodomes.com Νίκο Καραγιάννη, ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται, χαρτογραφώντας την επόμενη μέρα του κλάδου.

Ο Νίκος Νικολόπουλος έθεσε το πλαίσιο για την ανάπτυξη των Data Centers, χαρακτηρίζοντάς τα ως πιθανό «next big thing» για τη χώρα. Προσδιόρισε τρία κρίσιμα βήματα για την επιτυχία: την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την επέκταση των δικτύων ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διαχείριση των κοινωνικών ανησυχιών για εγκαταστάσεις κοντά στον αστικό ιστό. «Είναι πρόκληση για την εταιρεία μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε σε μεγάλα έργα κέντρων δεδομένων διεθνών προδιαγραφών», τόνισε.

Στην ανάγκη ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο της κατασκευής εστίασε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Υπογράμμισε τη σημασία των μεγάλων αναπλάσεων για τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών έργων που αναβαθμίζουν οικονομικά τις γύρω περιοχές. «Η τεχνολογία είναι must και πρέπει να μπει στις υποδομές. Πρέπει να κατασκευάζουμε μαζί με την τεχνολογία, να την ενσωματώνουμε παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Δημήτρης Παπούλης ανέλυσε τις προοπτικές του κλάδου των logistics, προβλέποντας διπλασιασμό του μοντέρνου αποθηκευτικού στοκ στην Ελλάδα, που σήμερα φτάνει μόλις τα 2,5 εκατ. τ.μ. «Επενδύουμε στο upside που δεδομένα θα προκύψει στον κλάδο», σημείωσε, θέτοντας όμως ως προαπαιτούμενο την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, όπως ο σιδηρόδρομος, η έλλειψη του οποίου αυξάνει το κόστος μεταφοράς.

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