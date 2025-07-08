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Οι Prodigy «τα έσπασαν» στην Πλατεία Νερού - Μια αξέχαστη μουσική βραδιά με το opaponline.gr στο Release Athens Festival
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:05 - 08 Ιουλ 2025

Οι Prodigy «τα έσπασαν» στην Πλατεία Νερού - Μια αξέχαστη μουσική βραδιά με το opaponline.gr στο Release Athens Festival

Reporter.gr Newsroom
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Το βράδυ της 4ης Ιουλίου, η Πλατεία Νερού γέμισε με παλμό, ένταση και ήχους ηλεκτρονικής μουσικής, καθώς οι The Prodigy επέστρεψαν στην Αθήνα με μια εκρηκτική εμφάνιση που ταρακούνησε το Release Athens Festival. 

Το opaponline.gr, ο μεγαλύτερος online προορισμός διασκέδασης, ήταν και εφέτος εκεί, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους τυχερούς επισκέπτες του φεστιβάλ. Από το VIP μπαλκόνι του, σε απόσταση αναπνοής από τη σκηνή, κάποιοι τυχεροί fans των The Prodigy απόλαυσαν τη συναυλία από προνομιακή θέση.

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Η συναυλία των The Prodigy στο Release Athens Festival

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Kόσμος απολαμβάνει το live από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Μοναδικά δώρα από τον τροχό του opaponline.gr

Προκειμένου να διεκδικήσει κανείς την αναβάθμιση του εισιτηρίου του και να ζήσει αυτή τη μοναδική VIP εμπειρία, χρειάζεται να γυρίσει τον ηλεκτρονικό τροχό του opaponline.gr. Ακόμη, όμως, και αν δεν κερδίσει το συγκεκριμένο έπαθλο μπορεί να διεκδικήσει άλλα δώρα, όπως αναμνηστικά, δωρεάν αναψυκτικά, ή 100 συμμετοχές στον διαγωνισμό* του opaponline.gr για ένα Playstation 5 PRO. Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

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Kόσμος γυρνά τον ηλεκτρονικό τροχό του opaponline.gr

Επιπλέον, όσοι παρακολουθούν τις συναυλίες του Release Athens Festival μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες στο mirror wall κάτω από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr, το οποίο γίνεται σημείο συνάντησης σε κάθε συναυλία για όσους θέλουν να βγάλουν fun φωτογραφίες και να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση.

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Φωτογραφίες στο mirrorwall

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Παρευρισκόμενοι του Release Athens Festival ενημερώνονται για το «Υπεύθυνο Παιχνίδι»

Παράλληλα, οι επισκέπτες του φεστιβάλ έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό περίπτερο του ΟΠΑΠ, όπου μπορούν να συμμετάσχουν και σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 16:08
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