ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ε.Ε.Α. - Σωματεία: Συστράτευση και ενέργειες για την παραβίαση των εμπορικών δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
14:06 - 10 Δεκ 2025

Ε.Ε.Α. - Σωματεία: Συστράτευση και ενέργειες για την παραβίαση των εμπορικών δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρέθηκε αιφνιδίως αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Την αλλαγή και μείωση των προμηθειών της, που οι ασφαλιστικές εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ και GROUPAMA ανακοίνωσαν ως τετελεσμένο γεγονός.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πανελλαδική συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν η ΕΑΔΕ και τα σωματεία που την απαρτίζουν (ΕΕΑΕ, ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ, ΣΠΑΤΕ), καθώς και η ΠΟΑΔ, με τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της και εκπροσώπων των περισσότερων σωματείων από όλη την Ελλάδα (Ν. Έβρου, Ν. Καβάλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Τρικάλων, Ν. Ηρακλείου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και ο ΠΣΑΣ).

Συζητήθηκε ενδελεχώς το μείζον θέμα της μείωσης των προμηθειών των ασφαλιστικών πρακτόρων που επέρχεται με το τέχνασμα της επιβολής του "δικαιώματος συμβολαίου" και μάλιστα στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια των επαγγελματιών του κλάδου.

Εκφράστηκε η δυσφορία και ο προβληματισμός για την αδικαιολόγητη αυτή απόφαση που θίγει κατάφωρα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Σύσσωμοι οι εκπρόσωποι των Σωματείων κατέληξαν στην εκκίνηση ενεργειών απέναντι στο "φαινόμενο" που δείχνει να αναπτύσσεται με ολέθριες επιπτώσεις για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Με δεδομένο ότι παραβιάζεται μονομερώς η σύμβαση έργου των επαγγελματιών με τις ασφαλιστικές θα ζητηθεί από ειδικούς η νομική γνωμοδότηση για το σύννομο της μείωσης προμηθειών με την πρακτική της επιβολής του δικαιώματος συμβολαίου. Η γνωμοδότηση θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα καθοριστούν οι ενέργειες του κλάδου και ταυτόχρονα νομικό εργαλείο για κάθε ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος θα επιλέξει να αντιταχθεί στην αδικαιολόγητη αυτή εξέλιξη, με πιθανές ανυπολόγιστες συνέπειες για τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες. Επιπρόσθετα θα ζητηθεί να διερευνηθεί νομικά και η πρακτική της εταιρείας Generali που με προ μηνών ανακοίνωσή της ανέφερε ότι σε μέρος ασφαλιστικών συμβολαίων δε θα καταβάλλεται προμήθεια.

2. Με δεδομένο ότι η καινοφανής απόφαση των εταιρειών βλάπτει σφοδρά τον κλάδο και θίγει θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από την σύμβαση των επαγγελματιών με τις εταιρείες, σε περίπτωση μη απόσυρσης της επιβολής "δικαιώματος" σε συμβόλαια εν ισχύ θα οργανωθούν -μορφές διεκδίκησης- και δημόσιες εκδηλώσεις έναντι των εταιρειών που θα θελήσουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της άδικης και παράνομης αυτής απόφαση.

3. Σε περίπτωση μη απόσυρσης, θα ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης του κλάδου αλλά και της κοινωνίας για τις εταιρείες που δεν τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους συνεργάτες τους, οπότε και με την ίδια ευκολία μπορούν να πράξουν το ίδιο απέναντι στους ασφαλισμένους πελάτες τους.

4. Θα αναληφθεί πρωτοβουλία συνάντησης με την εποπτική αρχή (ΔΕΙΑ) με σκοπό την ενημέρωση για τις συνέπειες που έχει η συγκεκριμένη απόφαση των εταιρειών να μειώσουν τις προμήθειες των συνεργατών και πώς αυτή και κάθε τυχόν παρόμοια επηρεάζει ευρύτερα τον κλάδο και την εύρυθμη λειτουργία του.

5. Θα επιδιωχθεί συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για να παρουσιαστούν οι συνέπειες της απόφασης στην βιωσιμότητα των επαγγελματιών αλλά και η επίπτωση που έχουν στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο τέτοιες πράξεις, καθώς κλονίζουν τα "θεμέλια" του επαγγελματία ασφαλιστή και της αγοράς που είναι οι αρχές της "καλής πίστης" και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Με δεδομένο ότι οι μονομερείς και ταυτόχρονα επιβαρυντικές αποφάσεις δημιουργούν ένα πρόβλημα απροσδιόριστων διαστάσεων ως προς την εξέλιξή του, καλούμε τις δυο εταιρείες να αποσύρουν την πρόθεσή τους για μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο υφιστάμενο από το παρελθόν χαρτοφυλάκιο.

Στηρίζουμε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι πλήττονται από τις απρόσμενες προθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και πρωτίστως τους επαγγελματίες αποκλειστικής συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται προς κάθε κατεύθυνση ότι η αγορά βρίσκεται σε κομβικό σημείο και για να κερδίσει την διαφαινόμενη ανάπτυξη χρειάζεται σύμπνοια και συλλογική προσπάθεια. Οι μονομερείς και καταχρηστικές συμπεριφορές πλήττουν την πρόοδο. Οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αντιληφθούν τι προκαλούν με την απόφασή τους και να την αναιρέσουν εγκαίρως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης: Καμιά επιστροφή μεταναστών στην Ελλάδα μέχρι τις 12/6/2026
Πολιτική

Πλεύρης: Καμιά επιστροφή μεταναστών στην Ελλάδα μέχρι τις 12/6/2026

Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος καθώς οι αγορές ζυγίζουν τις εξελίξεις σε Ουκρανικό και Fed
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος καθώς οι αγορές ζυγίζουν τις εξελίξεις σε Ουκρανικό και Fed

Πώς «καθάρισε» ο Πιερρακάκης με τη ρύθμιση για Μάτι και Μάνδρα
Ανεμοδείκτης

Πώς «καθάρισε» ο Πιερρακάκης με τη ρύθμιση για Μάτι και Μάνδρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις
Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ