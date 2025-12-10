Ε.Ε.Α. - Σωματεία: Συστράτευση και ενέργειες για την παραβίαση των εμπορικών δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρέθηκε αιφνιδίως αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Την αλλαγή και μείωση των προμηθειών της, που οι ασφαλιστικές εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ και GROUPAMA ανακοίνωσαν ως τετελεσμένο γεγονός.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πανελλαδική συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν η ΕΑΔΕ και τα σωματεία που την απαρτίζουν (ΕΕΑΕ, ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ, ΣΠΑΤΕ), καθώς και η ΠΟΑΔ, με τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της και εκπροσώπων των περισσότερων σωματείων από όλη την Ελλάδα (Ν. Έβρου, Ν. Καβάλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Τρικάλων, Ν. Ηρακλείου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και ο ΠΣΑΣ).

Συζητήθηκε ενδελεχώς το μείζον θέμα της μείωσης των προμηθειών των ασφαλιστικών πρακτόρων που επέρχεται με το τέχνασμα της επιβολής του "δικαιώματος συμβολαίου" και μάλιστα στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια των επαγγελματιών του κλάδου.

Εκφράστηκε η δυσφορία και ο προβληματισμός για την αδικαιολόγητη αυτή απόφαση που θίγει κατάφωρα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Σύσσωμοι οι εκπρόσωποι των Σωματείων κατέληξαν στην εκκίνηση ενεργειών απέναντι στο "φαινόμενο" που δείχνει να αναπτύσσεται με ολέθριες επιπτώσεις για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Με δεδομένο ότι παραβιάζεται μονομερώς η σύμβαση έργου των επαγγελματιών με τις ασφαλιστικές θα ζητηθεί από ειδικούς η νομική γνωμοδότηση για το σύννομο της μείωσης προμηθειών με την πρακτική της επιβολής του δικαιώματος συμβολαίου. Η γνωμοδότηση θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα καθοριστούν οι ενέργειες του κλάδου και ταυτόχρονα νομικό εργαλείο για κάθε ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος θα επιλέξει να αντιταχθεί στην αδικαιολόγητη αυτή εξέλιξη, με πιθανές ανυπολόγιστες συνέπειες για τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες. Επιπρόσθετα θα ζητηθεί να διερευνηθεί νομικά και η πρακτική της εταιρείας Generali που με προ μηνών ανακοίνωσή της ανέφερε ότι σε μέρος ασφαλιστικών συμβολαίων δε θα καταβάλλεται προμήθεια.

2. Με δεδομένο ότι η καινοφανής απόφαση των εταιρειών βλάπτει σφοδρά τον κλάδο και θίγει θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από την σύμβαση των επαγγελματιών με τις εταιρείες, σε περίπτωση μη απόσυρσης της επιβολής "δικαιώματος" σε συμβόλαια εν ισχύ θα οργανωθούν -μορφές διεκδίκησης- και δημόσιες εκδηλώσεις έναντι των εταιρειών που θα θελήσουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της άδικης και παράνομης αυτής απόφαση.

3. Σε περίπτωση μη απόσυρσης, θα ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης του κλάδου αλλά και της κοινωνίας για τις εταιρείες που δεν τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους συνεργάτες τους, οπότε και με την ίδια ευκολία μπορούν να πράξουν το ίδιο απέναντι στους ασφαλισμένους πελάτες τους.

4. Θα αναληφθεί πρωτοβουλία συνάντησης με την εποπτική αρχή (ΔΕΙΑ) με σκοπό την ενημέρωση για τις συνέπειες που έχει η συγκεκριμένη απόφαση των εταιρειών να μειώσουν τις προμήθειες των συνεργατών και πώς αυτή και κάθε τυχόν παρόμοια επηρεάζει ευρύτερα τον κλάδο και την εύρυθμη λειτουργία του.

5. Θα επιδιωχθεί συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για να παρουσιαστούν οι συνέπειες της απόφασης στην βιωσιμότητα των επαγγελματιών αλλά και η επίπτωση που έχουν στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο τέτοιες πράξεις, καθώς κλονίζουν τα "θεμέλια" του επαγγελματία ασφαλιστή και της αγοράς που είναι οι αρχές της "καλής πίστης" και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Με δεδομένο ότι οι μονομερείς και ταυτόχρονα επιβαρυντικές αποφάσεις δημιουργούν ένα πρόβλημα απροσδιόριστων διαστάσεων ως προς την εξέλιξή του, καλούμε τις δυο εταιρείες να αποσύρουν την πρόθεσή τους για μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο υφιστάμενο από το παρελθόν χαρτοφυλάκιο.

Στηρίζουμε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι πλήττονται από τις απρόσμενες προθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και πρωτίστως τους επαγγελματίες αποκλειστικής συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται προς κάθε κατεύθυνση ότι η αγορά βρίσκεται σε κομβικό σημείο και για να κερδίσει την διαφαινόμενη ανάπτυξη χρειάζεται σύμπνοια και συλλογική προσπάθεια. Οι μονομερείς και καταχρηστικές συμπεριφορές πλήττουν την πρόοδο. Οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αντιληφθούν τι προκαλούν με την απόφασή τους και να την αναιρέσουν εγκαίρως.