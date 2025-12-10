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Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος καθώς οι αγορές ζυγίζουν τις εξελίξεις σε Ουκρανικό και Fed
Εμπορεύματα
13:55 - 10 Δεκ 2025

Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος καθώς οι αγορές ζυγίζουν τις εξελίξεις σε Ουκρανικό και Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται την Τετάρτη (10/12), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας και αναμένουν μια απόφαση σχετικά με τα αμερικανικά επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ενισχύεται κατά 0,50% στα 62.25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κερδίζει 0,60% στα 58,60 δολάρια.

Πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του API, δήλωσαν την Τρίτη ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,78 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 7 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 1,03 εκατομμύρια βαρέλια. Στο μεταξύ, οι αγορές ανέμεναν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη, προκειμένου να στηρίξει την επιβραδυνόμενη αγορά εργασίας.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ζήτηση πετρελαίου αυξάνοντας την οικονομική ανάπτυξη, αλλά τα κέρδη περιορίζονταν από την ανησυχία ότι η προσφορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τη ζήτηση. Ενώ η αγορά πετρελαίου κινείται βαθύτερα σε μια αναμενόμενη υπερπροσφορά, η ρωσική παραγωγή εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο, σημείωσαν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του και οι Ευρωπαίοι εταίροι της θα παρουσιάσουν σύντομα στις ΗΠΑ «βελτιωμένα έγγραφα» για ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των διεθνών κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες, γεγονός που θα μπορούσε να απελευθερώσει περιορισμένη προσφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών ανέφερε ότι αναμένει η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου φέτος να αυξηθεί περισσότερο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αναβαθμίζοντας την πρόβλεψή της για το 2025 κατά 20.000 βαρέλια, ώστε να φτάσει τον ιστορικό μέσο όρο των 13,61 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Ο οργανισμός, ωστόσο, μείωσε την πρόβλεψή του για την παραγωγή του 2026 κατά 50.000 βαρέλια, στα 13,53 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Πτωτικά κινείται και πάλι το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται η ενίσχυση για το ασήμι

Το φυσικό αέριο, μετά την τροχιά ανάκαμψης που σημείωσε, καταγράφει σήμερα εκ νέου πτώση 2,452% με την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί περαιτέρω στα 26.815 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού κινούνται πτωτικά κατά 0,33% στα 4,222.45 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζουν ξανά άνοδο κατά 1,04%, με την τιμή της ουγγιάς να ανεβαίνει στα 61,480 δολάρια, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,40% στα 5,3940 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,04% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1631 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια υποχωρεί κατά 0,06% με την ισοτιμία στα 1,3307 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα καταγράφει μικρή άνοδο 0,02% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8740 λίρα ανά ευρώ.

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