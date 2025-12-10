Πλεύρης: Καμιά επιστροφή μεταναστών στην Ελλάδα μέχρι τις 12/6/2026

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι η Ευρώπη αλλάζει στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δίνοντας έμφαση στην αποτροπή και τις επιστροφές.

Όπως ανέφερε, πλέον η πολιτική δεν βασίζεται στην απορρόφηση των μεταναστών, αλλά στην αποτροπή και τις επιστροφές. «Για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό κανονισμό προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφών σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, μέσω των Return Hubs, αίτημα που υποστήριζαν σταθερά Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία», σημείωσε. Παράλληλα, επεσήμανε τη διεύρυνση του καταλόγου ασφαλών χωρών και την υιοθέτηση των κλειστών κέντρων επιστροφών και της κράτησης, μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον Αύγουστο.

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε τη μείωση κατά 50% από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, συγκρίνοντας τα έτη 2024 (27,5 χιλιάδες αφίξεις) και 2025 (13 χιλιάδες). Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ευρώπη υιοθετεί πλέον αυτή τη γραμμή: αυστηρή διαδικασία, ταχεία εξέταση ασύλου, κράτηση για όσους προέρχονται από χώρες με ελάχιστες πιθανότητες ασύλου. Μπαίνουμε στη λογική των αποτροπών, των κλειστών κέντρων, των απελάσεων και όχι στη λογική “welcome to Europe”».

Σε ό,τι αφορά τη σύγχυση που επικρατεί με τις επιστροφές από τη Γερμανία, ο υπουργός υποστήριξε ότι μέχρι τις 12 Ιουνίου 2026, οπότε ξεκινά η εφαρμογή του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, διαγράφονται όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις επιστροφών για την Ελλάδα.

«Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε στο πλαίσιο συναντίληψης με τη Γερμανία, είναι ότι μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026, που ξεκινάει η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης, διαγράφονται όλες οι περιπτώσεις επιστροφών. Η Ελλάδα στις 12 Ιουνίου ξεκινά με μηδενικές υποχρεώσεις επιστροφών. Σε αντάλλαγμα, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συμφώνου, δεν θα λάβουμε αλληλεγγύη από τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα, εφαρμόζεται το σύμφωνο μετανάστευσης που ψηφίστηκε το 2024 με εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Για εμάς, το σημαντικό είναι ότι κλείνουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος».