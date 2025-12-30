ΣτΕ: Οι ασφαλιστικές μπορούν να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα υγείας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε με την απόφαση 2196/2025 ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προβλέπουν στα συμβόλαια υγείας ειδική ρήτρα που να τους επιτρέπει να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ρήτρα αυτή μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη μόνο αν:

Διατυπώνεται με σαφή και κατανοητά κριτήρια για τον υπολογισμό των αυξήσεων. Ο ασφαλισμένος έχει πλήρη και επαρκή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του συμβολαίου.

Η απόφαση τονίζει ότι η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο κατανοητό για τον μέσο ασφαλισμένο πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες. Τα κριτήρια των αυξήσεων πρέπει να είναι συγκεκριμένα, εύλογα και κατά το δυνατόν σαφή.

Ακόμη κι αν τα κριτήρια βασίζονται σε εσωτερικά τεχνικοοικονομικά δεδομένα της εταιρείας ή σε στοιχεία κόστους υπηρεσιών υγείας που δεν προκύπτουν από δημόσιους δείκτες, η ρήτρα μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, αρκεί η εταιρεία να δεσμεύεται να παρέχει στον ασφαλισμένο τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να ελέγξει τις αυξήσεις.

Επιπλέον, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τόσο πριν υπογράψει το συμβόλαιο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, ώστε να μπορεί να επαληθεύει ότι οι αυξήσεις γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι η ρήτρα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη λειτουργία της αναπροσαρμογής, προσφέροντας δυνατότητα ανάλυσης και επεξήγησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ενώ η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να δεσμεύεται ότι θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση πριν ενεργοποιηθεί η ρήτρα.