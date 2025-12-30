ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣτΕ: Οι ασφαλιστικές μπορούν να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα υγείας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18:16 - 30 Δεκ 2025

ΣτΕ: Οι ασφαλιστικές μπορούν να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα υγείας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε με την απόφαση 2196/2025 ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προβλέπουν στα συμβόλαια υγείας ειδική ρήτρα που να τους επιτρέπει να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ρήτρα αυτή μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη μόνο αν:

  1. Διατυπώνεται με σαφή και κατανοητά κριτήρια για τον υπολογισμό των αυξήσεων.
  2. Ο ασφαλισμένος έχει πλήρη και επαρκή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του συμβολαίου.

Η απόφαση τονίζει ότι η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο κατανοητό για τον μέσο ασφαλισμένο πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες. Τα κριτήρια των αυξήσεων πρέπει να είναι συγκεκριμένα, εύλογα και κατά το δυνατόν σαφή.

Ακόμη κι αν τα κριτήρια βασίζονται σε εσωτερικά τεχνικοοικονομικά δεδομένα της εταιρείας ή σε στοιχεία κόστους υπηρεσιών υγείας που δεν προκύπτουν από δημόσιους δείκτες, η ρήτρα μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, αρκεί η εταιρεία να δεσμεύεται να παρέχει στον ασφαλισμένο τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να ελέγξει τις αυξήσεις.

Επιπλέον, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τόσο πριν υπογράψει το συμβόλαιο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, ώστε να μπορεί να επαληθεύει ότι οι αυξήσεις γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι η ρήτρα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη λειτουργία της αναπροσαρμογής, προσφέροντας δυνατότητα ανάλυσης και επεξήγησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ενώ η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να δεσμεύεται ότι θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση πριν ενεργοποιηθεί η ρήτρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»
Οικονομία

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ
Ναυτιλία

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα
Επιχειρήσεις

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης
Ειδήσεις

Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:41

Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ