Εθνική Ασφαλιστική: Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και επιτάχυνση του μετασχηματισμού

Η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος 2025 καταγράφοντας ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας της και επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Σε μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων και καθοριστικών εξελίξεων για τον κλάδο, η Εταιρία, απόλυτα συνεπής στην υλοποίηση του μετασχηματισμού της, επέδειξε ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς της και βελτίωσε τη λειτουργική της επίδοση και ανταγωνιστικότητα.

Κορυφαίο ορόσημο αποτέλεσε η ολοκλήρωση της εξαγοράς της από την Τράπεζα Πειραιώς, εξέλιξη που δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ενίσχυση χρηματοοικονομικής επίδοσης και αποδοτικότητας

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αντικατοπτρίζουν τη δυναμική πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τα Κέρδη προ Φόρων (IFRS) να διαμορφώνονται σε €48,0 εκατ. έναντι €14,8 εκατ. το 2024. Η σημαντική αυτή αύξηση αντανακλά την πρόοδο των δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρίας, τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης, τις ισχυρές αποδόσεις σε όλους τους βασικούς κλάδους και την πειθαρχημένη πολιτική ανάληψης κινδύνων.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε σε €44,5 εκατ., αυξημένο κατά σχεδόν 70% σε σχέση με το 2024, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) ανήλθε σε 8,4% έναντι 3,5% το 2024, ενισχυμένος κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο παραγωγής, τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ανήλθαν σε €834,6 εκατ., με τους τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας να καταγράφουν σημαντικά αποτελέσματα. Η οριακή υποχώρηση της συνολικής παραγωγής σε σχέση με το 2024 (€850,3 εκατ.) αποδίδεται στη μεταβατική περίοδο του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου (bancassurance) λόγω της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια διανομής κατέγραψαν σημαντική παραγωγικότητα. Η δυναμική αυτή αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά την επόμενη πενταετία, με πολλαπλά και σημαντικά οφέλη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τα συνολικά επενδυτικά έσοδα να διαμορφώνονται σε €100,5 εκατ., ενώ η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ενισχύθηκε περαιτέρω, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, φτάνοντας το 3%, έναντι 2,9% το 2024. Η ισχυρή αυτή επίδοση επιτεύχθηκε, ενώ η Εταιρία διατήρησε ισορροπημένο και συντηρητικό επενδυτικό προφίλ, σεβόμενη τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και βελτίωση ποιοτικών δεικτών

Η κεφαλαιακή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέμεινε ισχυρή, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας να διαμορφώνεται στο 177% στο τέλος του 2025, υπερκαλύπτοντας τις εποπτικές απαιτήσεις. Τα Επιλέξιμα Ιδία Κεφάλαια ανήλθαν σε €521 εκατ., διασφαλίζοντας την ικανότητα της Εταιρίας να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ενδεχόμενες προκλήσεις και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δομή και την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της.

Παράλληλα με τη χρηματοοικονομική της θωράκιση, η Εταιρία ενίσχυσε το αποτύπωμά της στην αγορά, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση σε 1,9 εκατομμύρια ασφαλισμένους (αύξηση κατά 100 χιλιάδες σε σχέση με το 2024). Η Εταιρία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής της προσέγγισης, στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπειρίας των ασφαλισμένων και των συνεργατών της.

Ταυτόχρονα, η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μεταφράστηκε σε ουσιαστικά αποτελέσματα, με τις υπεύθυνες επενδύσεις να υπερκαλύπτουν τον στρατηγικό στόχο που είχε τεθεί. Η Εταιρία συνέχισε τη συστηματική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενισχύοντας τη συνολική λειτουργική της αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με αφορμή τις ισχυρές επιδόσεις και τη σταθερή πορεία ανάπτυξης της Εταιρίας το 2025, ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, δήλωσε σχετικά: «Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο του στρατηγικού μας μετασχηματισμού και εισερχόμαστε στην επόμενη φάση με ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας μας, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η υποστήριξη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας. Με αυτά τα εφόδια και με ισχυρή στρατηγική κατεύθυνση, εισερχόμαστε στο 2026 έτοιμοι να προσφέρουμε σύγχρονες, προσιτές και αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας».

Νέες Προοπτικές Ανάπτυξης

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του 2025 σηματοδότησε την είσοδο της Εθνικής Ασφαλιστικής σε μια νέα εποχή, ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Με τη στήριξη ενός κορυφαίου χρηματοοικονομικού οργανισμού, η Εταιρία αποκτά πρόσβαση σε νέα εργαλεία και τεχνογνωσία που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της και τον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και στις προοπτικές της Εταιρίας.