Lavipharm: Αύξηση κατά 11,2% των προσαρμοσμένων EBITDA στο 9μηνο
18:10 - 17 Νοε 2025

Lavipharm: Αύξηση κατά 11,2% των προσαρμοσμένων EBITDA στο 9μηνο

Reporter.gr Newsroom
11,2% είναι η αύξηση προσαρμοσμένων ΕBITDA από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες παρουσίασε για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου η Lavipharm. 

Η Lavipharm A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου 2025. Αύξηση 11,2% παρουσιάζουν τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες για το εννεάμηνο του 2025, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 10,47 εκατ. έναντι Ευρώ 9,42 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 9,52 εκατ. έναντι Ευρώ 9,28 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7%. Υπενθυμίζουμε ότι τα έξοδα έχουν επιβαρυνθεί κατά το ποσό των Ευρώ 0,71 εκατ., το οποίο αποτελεί τη μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο και αφορά την αποτίμηση των προγραμμάτων stock award plan και stock option plan.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Clawback & Rebates ανήλθαν σε Ευρώ 47,74 εκατ. έναντι Ευρώ 45,54 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8%. Το μικτό κέρδος του Εννεαμήνου 2025 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 18,81 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 19,52 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μικρή πτώση κατά 3,6%.

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 3,51 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 9,22 εκατ. κατά το Εννεάμηνο 2024 σημειώνοντας πτώση λόγω του γεγονότος ότι η προηγουμένη χρήση ωφελήθηκε από την έκτακτη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που προήλθε από την απόφαση του Ομίλου να θέσει σε εκκαθάριση θυγατρικές εταιρείες οι οποίες στο παρελθόν είχαν σωρεύσει σημαντικές φορολογικές ζημίες.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 29,78 εκατ. Αναφορικά με τις πωλήσεις, ο τομέας των εξαγωγών παρουσιάζει συγκυριακή μείωση κατά 27,5%. Στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σημειώνουν άνοδο κατά 37,7% και των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) κατά 4%. Οι Λοιπές Πωλήσεις του Ομίλου, που αντιπροσωπεύουν 0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών κι αφορούν παρεπόμενες δραστηριότητες, καταγράφουν μείωση 75,8% καθώς η μείωση τους αφορά στρατηγική επιλογή του Ομίλου.

Προβλεπόμενη εξέλιξη για το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Η μείωση των εξαγωγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αποτελεί προσωρινό γεγονός. Η εξαγωγική δραστηριότητα βασίζεται σε παραγγελίες πελατών σύμφωνα με τον δικό τους προγραμματισμό πωλήσεων και διατήρησης αποθεμάτων. Σύμφωνα με τις παραγγελίες προς εκτέλεση η πτωτική τάση των εξαγωγών θα αναστραφεί πλήρως κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους όπου ο Όμιλος αναμένει πωλήσεις ύψους Ευρώ 10,5 εκατ. περίπου, έναντι Ευρώ 13,7 εκατ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025.

Αναφορικά με τις πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου λόγω της αύξησης των πωλήσεων της φαρμακευτικής κάνναβης οι οποίες κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 ήταν εξαιρετικά χαμηλές. O ετεροχρονισμός των εξαγωγών στο τελευταίο τρίμηνο του έτους καθώς και η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο εσωτερικό αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αλλά και συγκριτικά με το πρώτο εννεάμηνο του 2025.

