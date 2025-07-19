Δικαστική διαμάχη JP Morgan-VIva: Το ιστορικό της υπόθεσης – Καρώνης: «Να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την επιχειρηματική μας ανάπτυξη»

Στις 18 Ιουλίου 2025, το Εμπορικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση που απαγορεύει στην JPM να συνεχίσει τις καταχρηστικές και αβάσιμες δικαστικές ενέργειές της στην Ελλάδα κατά συγκεκριμένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Viva. Αυτή είναι μια διπλή νίκη: τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα.

Πηγές επισημαίνουν ότι η απόφαση της Παρασκευής (18/7) υπογραμμίζει ότι εξ’ αρχής, η JPM χρησιμοποιούσε αβάσιμες νομικές αξιώσεις ως όπλο σε μια «νομική εκστρατεία» για να ασκήσει πίεση στην WRL, τον Χάρη Καρώνη και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Viva, και να εμποδίσει τη WRL να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου 2025, το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε υπέρ της WRL, με αποτέλεσμα η WRL να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του μεριδίου της JPM στην Viva έως τον Αύγουστο του 2025.

Η απόφαση σηματοδοτεί την τελευταία σε μια σειρά από νομικές ήττες της JPM, κατόπιν της απόσυρσης της νομικής της υπόθεσης κατά της WRL στο Αγγλικό Δικαστήριο τον Απρίλιο 2025, την ήττα της στο ζήτημα του «one shot» ενώπιον του Εφετείου τον Ιανουάριο 2025, την αποτυχημένη προσπάθειά της να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και, σήμερα, τόσο την ήττα της στην Αγγλία όσο και τη σχετιζόμενη στην Ελλάδα.

Πλέον, η WRL επιτρέπεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (one shot) κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025 (η WRL δεν έχει στείλει στην JPM Ειδοποίηση Άσκησης του δικαιώματός της, και ως εκ τούτου έχει διατηρήσει το δικαίωμα εξαγοράς).

Σημειώνεται ακόμη ότι το Δικαστήριο είχε ανακοινώσει ότι το ζήτημα της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (Call Option) (Exercise Notice) – δηλαδή, εάν η JPM άσκησε έγκυρα το δικαίωμα εξαγοράς στις 29 Ιανουαρίου 2024 - θα εκδικαστεί αργότερα μέσα στο έτος.

Σε αυτή τη μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, η JPM έχει χρησιμοποιήσει το τεράστιο μέγεθος και την οικονομική της ισχύ για να προσπαθήσει να εξαντλήσει την WRL, τον Χάρη Καρώνη και άλλα μέρη που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της Viva, μέσω μακροχρόνιων, δαπανηρών και αδικαιολόγητων δικαστικών ενεργειών.

Από το 2022, η JPM έχει παρεμποδίσει ενεργά την ανάπτυξη της Viva — από το να εμποδίσει την επέκταση της στην αγορά των ΗΠΑ έως την επιδίωξη εχθρικών δικαστικών κινήσεων σε διάφορες δικαιοδοσίες. Ενώ η JPM έχει επικεντρωθεί στη διατάραξη της ομαλότητας, η WRL έχει παραμείνει προσηλωμένη στην ανάπτυξη και την καινοτομία, και εργάζεται για να διαφυλάξει το μέλλον της Viva και να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας.

Παρά τις τακτικές της JPM, η Viva έχει καταγράψει εξαιρετικά ανοδική πορεία. Τον Ιούλιο 2025 τετραπλασίασε τα έσοδα, επιτυγχάνοντας μηνιαία κέρδη αντίστοιχα των μηνιαίων εσόδων της Εταιρείας κατά τη χρονική στιγμή της αρχικής συναλλαγής. Αυτή η επιτυχία είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποτιμούν σταθερά την αξία της Viva σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγές αναφέρουν ότι στο διάστημα αυτό, ο Χάρης Καρώνης έχει επιδείξει συνεπή ηγεσία και δέσμευση για την τήρηση της Συμφωνίας Μετόχων, η οποία υπογράφηκε καλή τη πίστη με την JPM, με την ελπίδα να συνεργαστεί εποικοδομητικά για την ανάπτυξη της Viva και τη δημιουργία αξίας. Ενώ η JPM σπαταλά χρόνο και ενέργεια σε δικαστικές διαμάχες και εκστρατείες δυσφήμισης, ο Χάρης Καρώνης συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος.

Η εν λόγω απόφαση αίρει ένα ακόμη εμπόδιο, καθώς η WRL παραμένει επικεντρωμένη σε αυτό που έχει σημασία: Η επέκταση της Viva και Η προστασία της ανεξαρτησίας της. Η WRL θα συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της και να υπερασπίζεται το μέλλον της Viva από περαιτέρω περιττές επιθέσεις εκ μέρους του μετόχου μειοψηφίας της.

Η απόφαση της Παρασκευής (18/7) έπεται της δίκης που πραγματοποιήθηκε, κατά επίσπευση, στις 24‑26 Ιουνίου 2025 στο Λονδίνο, κατά την οποία η WRL ανέδειξε πώς οι νομικές ενέργειες της JPM στην Ελλάδα ξεπέρασαν κάθε όριο, χαρακτηριζόμενες ως αβάσιμες και καταχρηστικές.

Η JPM στοχοποιεί τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva επιχειρώντας να τους παρουσιάζει υπό αρνητικό πρίσμα. Δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα ικανοποίησης της απαίτησης ύψους €917 εκ. που αξιώνει η JPM από τους εναγόμενους, για δήθεν ζημίες που δεν προέκυψαν - και ο μόνος λόγος για την άσκηση μιας τέτοιας καταχρηστικής αγωγής είναι ο εκφοβισμός των εν λόγω μελών.

Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι η εν λόγω αξίωση είναι στοχευμένη, καθώς επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα της WRL να αντλήσει εξωτερική χρηματοδότηση και να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, ενώ επιχειρεί επίσης να παρακάμψει την απόφαση του Εφετείου επί του ζητήματος του one shot.

Η αμερικανική τράπεζα συντόνισε και σχεδίασε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία - ενέδρα η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του συνήθους “σκληρού παιχνιδιού” που συναντάται σε απαιτητικές εμπορικές δικαστικές διαμάχες. Αυτό αναδεικνύεται από την επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι της JPM στην WRL αργά το βράδυ την παραμονή των Χριστουγέννων - λίγο πριν καταθέσουν αγωγές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα κατά την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών, και χωρίς καν να περιμένουν την απάντηση της WRL.

Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε άλλοι παράγοντες που καθιστούν τις δικαστικές ενέργειες της JPM στην Ελλάδα αβάσιμες και καταχρηστικές, όπως η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων και η επιλογή δικαιοδοσίας που δεν διαθέτει μηχανισμό συνοπτικής απόρριψης και κατά παράβαση των συμβατικών όρων που προβλέπουν την άσκηση αγωγής ενώπιον αγγλικών δικαστηρίων και εξαίρεση της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η WRL υποστήριξε επίσης ότι δικαστικές ενέργειες της JPM στην Ελλάδα θα πρέπει να αποσυρθούν μέσω της παρέμβασης των αγγλικών δικαστηρίων (anti-suit relief) με βάση τα οριζόμενα στη συμφωνία μετόχων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της VIVA είχε προχωρήσει, με αφορμή τη χθεσινή δικαστική απόφαση, στην ακόλουθη δήλωση:

«Καλωσορίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η JPM παραβίασε τη Συμφωνία Μετόχων (SHA) με την WRL και υποχρεούται να διακόψει τις αβάσιμες δικαστικές ενέργειές της στην Ελλάδα εναντίον ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva, με τις οποίες αξιώνει αποζημίωση 917 εκατομμυρίων ευρώ (το ποσό που επένδυσε στη Viva).

Η σημερινή απόφαση εκθέτει τη στρατηγική της JPM για αυτό που είναι: Μία στοχευμένη νομική εκστρατεία που αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης κατά της WRL και τον εκφοβισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva μέσω αβάσιμων νομικών αξιώσεων, με μοναδικό σκοπό να παρεμποδίσει τη WRL να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς της και να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Viva.

Κατόπιν της σημερινής απόφασης, και της πρόσφατης αποτυχημένης απόπειρας της JPM να ασκήσει έφεση σε προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το μοναδικό δικαίωμα εξαγοράς (one-shot call option), ήρθε η ώρα η JPM να δώσει τέλος σε αυτή την επαναλαμβανόμενη αυτο-ταπεινωτική συμπεριφορά και να προχωρήσει σε εποικοδομητικό διάλογο.

Παρά την τακτική της JPM, η πορεία ανάπτυξης της Viva μιλάει από μόνη της. Τον Ιούλιο 2025, η Viva τετραπλασίασε τα έσοδα της, επιτυγχάνοντας μηνιαία κέρδη αντίστοιχα των συνολικών μηνιαίων εσόδων της Εταιρείας κατά τη χρονική στιγμή της αρχικής συναλλαγής. Αυτή η επιτυχία είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποτίμησαν πρόσφατα την αξία της Viva σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η JPM πρέπει τώρα να υποχωρήσει και να επιτρέψει στη Viva να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική ανάπτυξή της.»