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Eλληνικές εξαγωγές: Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών με χώρες της Ασίας
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:14 - 21 Οκτ 2025

Eλληνικές εξαγωγές: Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών με χώρες της Ασίας

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο της σειράς FTAs Webinar Series, με θέμα: «Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών Ε.Ε. – Ασιατικών Χωρών: Νέοι Ορίζοντες για τις Εξαγωγές σας».

Η Enterprise Greece, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network Hellas και τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσε ένα στοχευμένο ενημερωτικό webinar αφιερωμένο στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει και θέσει σε ισχύ Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTAs) με αρκετές χώρες της Ασίας, ενώ άλλες βρίσκονται σε στάδιο διαπραγμάτευσης ή ολοκλήρωσης. Η εκδήλωση στόχευσε στην περαιτέρω αξιοποίηση των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση σε πρακτικά εργαλεία πρόσβασης στις αγορές της Σιγκαπούρης, Βιετνάμ, Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και άλλων χωρών που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν:

  • Ο κ. Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece,
  • Η Α.Ε. Πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος),
  • H κα. Αναστασία Σαρχόσογλου, Συντονίστρια του Enterprise Europe Network Hellas, Στέλεχος ΕΚΤ, η οποία τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης των ΜμΕ στις εξαγωγικές τους προσπάθειες.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Peter Berz, Επικεφαλής της Μονάδας R.2 στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TRADE), ο οποίος παρουσίασε τα βασικά οφέλη των ευρωπαϊκών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικών ευκαιριών για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις αγορές της Ασίας.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον κ. Mikolaj Olszewski, Εμπειρογνώμονα της Γ.Δ. Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TRADE) και την κα. Έλενα Μακρυπίδη, Σύμβουλο ΟΕΥ B’ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. και Αναπληρώτρια

Εκπρόσωπο στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ε.Ε., οι οποίοι αναφέρθηκαν και στις εξελίξεις για τις διαπραγματεύσεις νέων συμφωνιών με την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες.

Ο κ. Γιώργος Μπάνος, Partnership Manager του HELLENIC–ASEAN Business Council, παρουσίασε πρακτικά παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για να εισέλθουν με επιτυχία σε αγορές της Ασίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των τοπικών συνεργασιών και της σωστής κατανόησης των κανονιστικών πλαισίων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ζωντανή και διαδραστική ενότητα ερωτήσεων–απαντήσεων, υπό τον συντονισμό του κ. Άλκμαν Γρανίτσα (Kyklos Associates), κατά την οποία εκπρόσωποι επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και εξαγωγικών φορέων από όλη την Ελλάδα αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τις προοπτικές των ευρωπαϊκών εμπορικών συμφωνιών στην Ασία.

Η εκδήλωση σύντομα θα βρίσκεται διαθέσιμη στο κανάλι You Tube της Enterprise Greece και στο κανάλι YouTube του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο παρείχε και την τεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη για τη διεξαγωγή του διαδικτυακού σεμιναρίου.


Οι Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας πρόσβαση σε τεράστιες αγορές και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία τους. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την εξωστρέφεια των ελληνικών ΜμΕ, παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση, εργαλεία δικτύωσης και δράσεις ενίσχυσης των εξαγωγών τους.

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