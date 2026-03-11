ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κόλλιας (ΟΕΕ): Το πλαφόν είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο σήμερα
ΕΜΠΟΡΙΟ
17:50 - 11 Μαρ 2026

Κόλλιας (ΟΕΕ): Το πλαφόν είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο σήμερα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, χαρακτήρισε το τρίμηνο πλαφόν στις τιμές καυσίμων και τροφίμων ως το κατάλληλο μέτρο στην τρέχουσα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.  

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση: «Η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή τρίμηνου πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων αποτελεί στη σημερινή συγκυρία το πλέον κατάλληλο μέτρο.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένης αβεβαιότητας, η παρέμβαση αυτή συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών στην αγορά.

Το μέτρο λειτουργεί ως μηχανισμός συγκράτησης των τιμών, διασφαλίζοντας ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις - τα οποία ήδη επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που προκαλεί η πολεμική κρίση - δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με περαιτέρω, αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή
Ειδήσεις

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο
Οικονομία

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
Επιχειρήσεις

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης: Ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η ΑΜΚ - Ψήφος εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon - Στο επίκεντρο η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνει κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ