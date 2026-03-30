Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Επάρκεια προϊόντων και συγκράτηση τιμών ενόψει Πάσχα

Ενόψει των εορτών του Πάσχα, που αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για την ελληνική οικογένεια, και δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που εντείνουν τη διεθνή αβεβαιότητα, η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), με ανακοίνωσή της, ενημερώνει πως τα Μέλη της έχουν προχωρήσει εγκαίρως στον προγραμματισμό των παραγγελιών και στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα πασχαλινά είδη, με τις τιμές στα τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα να παραμένουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το ξέσπασμα της γεωπολιτικής αναταραχής.

Τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να θέτουν σε προτεραιότητα τον Καταναλωτή, ενισχύοντας διαρκώς τις αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο την επάρκεια προϊόντων και τη συγκράτηση των τιμών, τόσο διαχρονικά όσο και σε περιόδους υψηλής καταναλωτικής ζήτησης. Ο κλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων, με γνώμονα τη σταθερότητα της αγοράς και την ευημερία των καταναλωτών, καταλήγει η ανακοίνωση.