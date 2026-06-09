Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELEKOM - Το μέρισμα

Τη μετονομασία από COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM ανακοίνωσε ο Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΟΤΕ κατά την 74η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου.

«Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της COSMOTE με την TELEKOM, την κορυφαία μάρκα στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως. Φέτος θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, εξελίσσοντας τη μάρκα μας από COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM» τόνισε ο Κώστας Νεμπής και συμπλήρωσε ότι:

«Η μετάβαση στη μάρκα TELEKOM αποτελεί φυσική εξέλιξη, που επανατοποθετεί το brand μας ως ένα διεθνές superbrand. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη διαφοροποίηση και την υπεροχή μας, αξιοποιώντας τη δυναμική της #1 παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής μάρκας και μίας από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, ενώ παράλληλα, εδραιώνουμε τη θέση μας ως μέλος ενός ισχυρού, παγκόσμιου Ομίλου, με σημαντικές οικονομίες κλίμακας».

Το μέρισμα

Παράλληκα ο Κώστας Νεμπής ανέφερε ότι η πρόταση για μέρισμα φέτος είναι για 0,8787 ανά μετοχή. Ωστόσο το ποσό θα ανέβει καθώς θα γίνει κατανομή σε δεύτερο χρόνο των αναλογούντων μερισμάτων των ιδίων μετοχών προς τους μετόχους.

Με βάση όσα ανέφερε ο κ. Νεμπής: «το 2025 ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου μας, με την αποεπένδυση από τις δραστηριότητές μας στη Ρουμανία. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στον OTE να επικεντρωθεί στην εγχώρια ανάπτυξη και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του, καθώς η δραστηριότητα μας εκεί ήταν σημαντικά ζημιογόνος. Το ορόσημο αυτό συνέβαλε στη σημαντική ενίσχυση των ετήσιων ταμειακών ροών και μας επέτρεψε να επιστρέψουμε έκτακτη αμοιβή στους μετόχους μας το 2025. Παράλληλα, έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μας επιδόσεων το 2026. Φέτος παρουσιάσαμε τη νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων μας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ευελιξίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους προσεγγίζει το 100% των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας για δημιουργία αξίας, δηλαδή 532 εκατ.ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7-8%. Λαμβάνοντάς υπόψη τις ίδιες μετοχές που έχει η εταιρεία, το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες θα ξεπεράσει τα 0,9 ευρώ, ενώ η τιμή της μετοχής μας έχει αυξηθεί περίπου 8% από την αρχή της χρονιάς».

Η σημασία της αναβάθμισης από την S&P Global Ratings

Παράλληλα, ο Κώστας Νεμπής αναφέρθηκε «στην πρόσφατη θετική εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση και τις προοπτικές του ΟΤΕ. Ο οίκος S&P Global Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «Α-» από «ΒΒΒ+», καθιστώντας μας τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κλίμακα της κατηγορίας Α. Σύμφωνα με την S&P, η αναβάθμιση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής μας TELEKOM, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας.»

«Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξής μας, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να παραμείνουμε ηγέτης στα δίκτυα Gigabit. Απώτερος στόχος μας είναι να αναδειχθούμε ως ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Μέσω των συνεχών επενδύσεων σε δίκτυα κορυφαίας ποιότητας και καινοτόμες υπηρεσίες, και με τη δυναμική μιας παγκόσμιας μάρκας, συνυφασμένης με την καινοτομία, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες, και θα συμβάλουμε στην ανέλιξη της Ελλάδας στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη» ανρφερε ο πρόεδρος του ΟΤΕ.

Το 2025

Ο κ. Νεμπής στάθηκε και στον απολογισμό ανά τομέα δράσης. Όπως είπε:

«Το 2025 σημειώσαμε ισχυρές χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις, αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησηςτης στρατηγικής μας και της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων μας. Σημειώσαμε αύξηση εσόδων κατά 4%, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 2%. Φέτος στοχεύουμε ακόμη πιο ψηλά, στο 3%, βασιζόμενοι στη θετική δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων μας, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή. Τα επιτεύγματα αυτά είναι αποτέλεσμα των επενδύσεών μας σε υποδομές, της ηγετικής θέσης μας στα δίκτυα, της συνεχούςβελτιστοποίησης των λειτουργιών μας, της σταθερήςπροσήλωσής μας στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας πελάτη, καθώς και της ικανότητάς μας να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας».

Η σταθερή τηλεφωνία

Στον τομέα της λιανικής σταθερής, όπως είπε ο κ. Νεμπής «σταθεροποιήσαμε τα μεγέθη μας, μετά από τέσσερα χρόνια, επιτυγχάνοντας μια ουσιαστική αντιστροφή της τάσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συνεχής επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), το οποίο πλέον καλύπτει περισσότερα από 2,1εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης, καταγράψαμε ρεκόρκαθαρών νέων συνδέσεων και αυξημένη αξιοποίηση της υποδομής οπτικών ινών μας, παράγοντες κομβικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεών μας».

Ο ρόλος του ΟΤΕ στα νέα δίκτυα

«Παράλληλα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο stop-selling FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH επιτάχυνε περαιτέρω τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών» ανέφερε ο κ. Νεμπής και συμπλήρωσε :

«Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Γιατί αν υπάρχει μία εταιρεία που ξέρει να αναπτύσσεισύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ. Σήμερα, οOTE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα, ενώ η στρατηγική κίνηση απόκτησης της TERNA FIBER στο πλαίσιο του έργου UFBB, μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την κάλυψη FTTH σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, με στόχο να καλύψουμε πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. Οι επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, υποστηριζόμενες από την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά του δικτύου οπτικών ινών, καλύπτοντας τις ανάγκες για υψηλές ταχύτητες συνδεσιμότηταςσε περιοχές όπου δεν έχουν φτάσει ακόμα οι οπτικές ίνες.Επιπλέον, οι υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν ισχυρό διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας στο αθλητικό περιεχόμενο και της ενίσχυσης των μέτρων κατά της πειρατείας, ενώ η κατάργηση του ειδικού φόρουφέτος στηρίζει περαιτέρω τη θετική αυτή δυναμική.»

Η κινητή τηλεφωνία

Με βάση τον κ. Νεμπή, «ο τομέας της κινητής συνέχισε να καταγράφει ισχυρέςεπιδόσεις, ενισχύοντας την ηγετική θέση του OTE στην αγορά. Η μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση πακέτων απεριόριστων δεδομένων και συσκευών 5G συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο κινητής μας, με την αναμφισβήτητη ποιότητα, την εξαιρετική κάλυψη και τις κορυφαίες επιδόσεις του, κατατάσσει τη χώρα ψηλά στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, εξασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαία εμπειρία πελάτη. Η πληθυσμιακή κάλυψη τουCOSMOTE 5G ξεπερνά σήμερα το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 82%. Είμαστε περήφανοι που ο ΟΤΕ είναι ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, που διέθεσε εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone. Το δίκτυο του ΟΤΕ αναγνωρίστηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» από την Ookla® και ως «Best in Test» για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά από την umlaut. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή μας δέσμευση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας πελάτη.

Στον τομέα B2B, o OTE συνέχισε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ψηφιακοποίησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με τον τομέα του ICT να σημειώνει για ακόμα μια χρονιά ισχυρή διψήφια ανάπτυξη και να επεκτείνεται περαιτέρω με την ανάληψη και υλοποίηση διεθνών έργων για ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην υλοποίηση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που διαμορφώνουν το ψηφιακόμέλλον της Ελλάδας και όχι μόνο.

Παράλληλα, τη χρόνια που μας πέρασε σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των μη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, των λεγόμενων ‘’non-core’’. Η υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού Box, η οποία αριθμεί 16 χιλιάδες συνεργαζόμενακαταστήματα, ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο χρήστες. Ηεφαρμογή payzy στον χώρο των ψηφιακών συναλλαγών διαθέτει περισσότερους από 450 χιλιάδες χρήστες, ενώ η ασφαλιστική μας πλατφόρμα, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με τον συνολικό αριθμό χρηστών της να φτάνει στο τέλος του έτους τις 126χιλιάδες. Εκτός από τη θετική αυτόνομη πορεία τους, οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν καθοριστικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση του πλούσιου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας, καθώς και της διαφοροποίησης του ΟΤΕ στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό».

Ο μετασχηματισμός

Με βάση τον πρόεδρο του ΟΤΕ «το 2025, σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο και στον μετασχηματισμό μας, δίνοντας έμφαση στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μας, όπως αποτυπώνεται στη μείωση του έμμεσου κόστους ως προς τα έσοδα από υπηρεσίες. Παράλληλα, ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε συγκεκριμένες λειτουργίες μας, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτιστοποίηση κόστους».