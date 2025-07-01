ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Reuters: Εξωδικαστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση
Οικονομία
14:42 - 01 Ιουλ 2025

Reuters: Εξωδικαστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
Η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα μια εξωδικαστική συμφωνία για δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικά φράγκα, καθώς επιδιώκει να τερματίσει μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τα αυξανόμενα έξοδα αποπληρωμής που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες συνήψαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα στα μέσα της δεκαετίας του 2000, προσελκύοντας από τα χαμηλότερα επιτόκια. Τώρα τα αποπληρώνουν με πολύ μεγαλύτερες δόσεις, μετά την άνοδο του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Πολλοί δανειολήπτες προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια, ελπίζοντας σε ανακούφιση, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Το σχέδιο

Το σχέδιο θα είναι εθελοντικό. Θα παρέχει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων δανείων από ελβετικά φράγκα σε ευρώ, με έκπτωση που θα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 25% επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών, σύμφωνα με πηγή από τον τραπεζικό τομέα με γνώση του θέματος που μίλησε στο Reuters.

Από τα περίπου 37.000 εναπομείναντα δάνεια, 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα χέρια διαχειριστών ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules», σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Η συνολική αξία τους εκτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα «Hercules», το οποίο αποσκοπεί να βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ρύθμιση θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για κάθε τράπεζα, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που χορήγησαν και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, δήλωσε ο τραπεζίτης χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δανειολήπτες: Το προτεινόμενο σχέδιο δεν αρκεί

Οι δανειολήπτες πιστεύουν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, καθώς θα ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση περίπου 70% του αρχικού τους δανείου.

«Αυτά είναι ψίχουλα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, έχουμε τρεις συλλογικές αγωγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια», λέει η Δέσποινα Σονιάδου, πρόεδρος της Ένωσης Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2025 - 14:46
