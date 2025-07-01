ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Διεθνής στρατηγική συνεργασία MINDHAUS με τον Οργανισμό Τουρισμού της Πορτογαλίας - Οι στόχοι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:55 - 01 Ιουλ 2025

Διεθνής στρατηγική συνεργασία MINDHAUS με τον Οργανισμό Τουρισμού της Πορτογαλίας - Οι στόχοι

Reporter.gr Newsroom
Η MINDHAUS επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού της Πορτογαλίας, ο οποίος αποτελεί την Εθνική Αρχή Τουρισμού της χώρας, ως ανάδοχος στο μεγαλύτερο έργο έρευνας και αξιολόγησης της πρόθεσης ταξιδιωτών να επισκεφθούν την Πορτογαλία.

Η MINDHAUS επιλέχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Πορτογαλίας κατόπιν διεθνούς, ανοιχτού διαγωνισμού, ως υπεύθυνη για την υλοποίηση μελέτης - έρευνας αγοράς και ανάλυσης δεδομένων από υποψήφιους ταξιδιώτες 10 σημαντικών αγορών (ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία).

Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια, περιλαμβάνει την υλοποίηση 6 κύκλων έρευνας και έχει στόχο να διερευνήσει την πρόθεση και τους παράγοντες επιρροής ενδοευρωπαϊκών και διεθνών ταξιδιωτών για την επιλογή της Πορτογαλίας ως τουριστικού προορισμού (travel sentiment).

Θα παρέχει στον Οργανισμό Τουρισμού της Πορτογαλίας σημαντικά ευρήματα και αναλύσεις, καθώς από τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται θα εντοπίζονται τάσεις, προθέσεις και κίνητρα, σχετικά με τη συμπεριφορά ταξιδιωτών (trendspotting & consumer insights), σε θέματα όπως: τύποι προορισμών, ταξιδιωτικές εμπειρίες, χρονικοί περίοδοι διακοπών, καθώς και τυχόν προβληματισμοί ως προς τον προγραμματισμό ταξιδιών.

Στοιχεία εξαιρετικά χρήσιμα που θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό - οδηγό για την διαμόρφωση της εθνικής, τουριστικής στρατηγικής της Πορτογαλίας και για την κατανόηση της δυναμικής της έναντι ανταγωνιστικών προορισμών.

Η MINDHAUS αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία και εμπειρία της στον κλάδο του τουρισμού έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό στρατηγικό συνεργάτη για Οργανισμούς Τουρισμού με διεθνές κύρος, όπως ο Οργανισμός Τουρισμού της Πορτογαλίας. Υπενθυμίζεται ότι η MINDHAUS διατηρεί συνεργασία, από το 2020, με την European Travel Commission (ETC), τον επίσημο Οργανισμό που εκπροσωπεί 36 Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έργο που διερευνά και αναλύει τις προθέσεις διεθνών αγορών προς την Ευρώπη.

O Γενικός Διευθυντής της MINDHAUS, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη MINDHAUS η συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού της Πορτογαλίας σε ένα τόσο στρατηγικής σημασίας έργο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία αναδεικνύεται η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στον τομέα του τουριστικού marketing, καθώς και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς οργανισμοί. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων του Εθνικού Οργανισμού της Πορτογαλίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2025 - 14:55
