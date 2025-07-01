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Bitcoin: Απομακρύνεται από τον στόχο των $108.000 – Εκτιμήσεις για το β’ εξάμηνο
Νομίσματα
14:38 - 01 Ιουλ 2025

Bitcoin: Απομακρύνεται από τον στόχο των $108.000 – Εκτιμήσεις για το β’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin απομακρύνεται από τον στόχο να «σπάσει» το φράγμα των 108.000 δολαρίων, καθώς πλέον έχει χάσει και τη ζώνη των 107.000 δολαρίων, ενώ τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα κινούνται σε μεικτό έδαφος, αποτυπώνοντας μία γενικευμένη αβεβαιότητα.  

Καθώς οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα μακροοινομικά στοιχεία, αναμένουν πρώτα απ’ όλα τις σημερινές δηλώσεις του διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τον PMI και τον ISM manufacturing – δείκτες που παίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η υιοθέτηση του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων από θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες έχει, δίχως αμφιβολία, δώσει ώθηση στην αγορά – και κυρίως στον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης – τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, από την άλλη, την έχει κάνει να μοιάζει με τις παραδοσιακές αγορές. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε το Bitcoin και κάθε token διαπραγματευόταν για πενιχρά ποσά, βασικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός συστήματος απρόσβλητου από την επιρροή της κυβέρνησης, της Wall Street και άλλων μεγάλων εταιρειών. Αυτό, όπως έχει φανεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες ειδικότερα, δεν ισχύει πλέον.

Βέβαια, η μεγάλη ζήτηση συνεχίσει, κατά κύριο λόγο, να στέλνει τις τιμές ψηλά, τροφοδοτώντας συνεχώς την ελπίδα των επενδυτών πως η ανοδική αυτή τάση θα συνεχίσει. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κι άλλες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η ζήτηση έχει αρχίσει να γίνεται αναντίστοιχη της προσφοράς, η οποία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Αποτίμηση του α’ εξαμήνου: Ψηλά το Bitcoin – Στα «κόκκινα» τα alts

Κατά το α’ εξάμηνο του έτους, η απόδοση του Bitcoin ήταν εντυπωσιακή, αφού σημείωσε άνοδο 13%, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να υπεραποδίδει έναν της ευρύτερης αγοράς. Την ίδια στιγμή, το Ethereum – το δεύτερο μεγαλύτερο asset της αγοράς – υποχώρησε κατά 25%, ενώ τo Solana έχασε σχεδόν 17% και τα μικρότερα και πολύ πιο ασταθή tokens υπέστησαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Με το Bitcoin να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών ροών από επενδυτές σε ETFs, άλλα μέρη της αγοράς μένουν όλο και περισσότερο πίσω.

Ενδεικτικό είναι ότι το μερίδιο του Bitcoin στη συνολική κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες φέτος, φτάνοντας το 64%, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Τι θα φέρει το β’ εξάμηνο

«Ιστορικά, το Bitcoin κινούνταν και μετά αυτό μεταδιδόταν στα altcoins», δήλωσε ο Jake Ostrovskis από τη Wintermute, σημειώνοντας ότι «δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα σε αυτόν τον κύκλο».

Βέβαια, πολλοί αναλυτές της αγοράς συνεχίζουν να δίνουν περιθώριο για μεγαλύτερη άνοδο, επισημαίνοντας ότι ο Ιούλιος είναι ένας «δυνατός» μήνας για τα crypto, με μέσο όρο αποδόσεων 7,6% σχεδόν από το 2013 και μετά.

«Υπάρχει σίγουρα ένα υποσύνολο της αγοράς που τα πηγαίνει απίστευτα καλά – γενικά εταιρείες με πραγματικές επιχειρήσεις, πραγματικά έσοδα, και αυτά τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την επαναγορά tokens», δήλωσε ο Jeff Dorman από την Arca.

Αισιόδοξη παραμένει και η ανάλυση της Coinbase για την αγορά crypto στο β’ εξάμηνο του έτους, χάρη στο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, τις πιθανές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve και την αυξανόμενη ρυθμιστική σαφήνεια στις ΗΠΑ, καθώς οι νομοθέτες προωθούν νομοθεσίες για τα stablecoins και το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς των crypto.

Ωστόσο, οι επόμενοι δύο μήνες ίσως είναι υποτονικοί, προειδοποιούν οι αναλυτές της Bitfinex, παρατηρώντας ότι η μέση μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά κρυπτογράφησης

Σήμερα, Τρίτη (1/7), το Bitcoin κάνει ποδαρικό στον Ιούλιο, με απώλειες 1,20%, εξαιτίας των οποίων πέφτει στα 106.453,58 δολάρια και η κεφαλαιοποίησή του στα 2,12 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των άλλων στοιχείων κρυπτογράφησης βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το 61%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum κινείται στα 2.452,20 δολάρια, υποχωρώντας κατά 0,33%, όπως ακριβώς και το BinanceCoin που παίζει στα 652,19 δολάρια.

Το Solana, απ’ την άλλη, χάνει περισσότερο, με την υποχώρησή του να αγγίζει το 1,10% στα 148,83 δολάρια, ενώ το Gogecoin κάνει «βουτιά» της τάξης του 2% στο 0,1615 δολάριο και το Cardano χάνει 0,48% στο 0,5616 δολάριο.

Την ίδια στιγμή, το Shiba Inu υποχωρεί κατά 1,6% στο 0,00001127 δολάριο και το Litcoin σημειώνει οριακές απώλειες της τάξης του 0,04% στα 85,51 δολάρια.

Στα «πράσινα» καταφέρνει να μείνει το Μonero (XMR) που με +1,11% προσεγγίζει τα 319 δολάρια, ενώ με αρκετές απώλειες κινείται και το Polkadot που χάνει πάνω από 2,5% στα 3,33 δολάρια και το Official Trump που υποχωρεί κατά 2,7% στα 8,7 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, συνολικά η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης κινείται κοντά στα 3,4 τρισ., με απώλειες κοντά στο 2,9% σε επίπεδο 24ώρου.

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