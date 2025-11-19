ΔΕΗ: Επενδύσεις €420 εκατ. στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με στόχο EBITDA €100 εκατ. έως το 2030

Δυναμική πορεία στις τηλεπικοινωνίες ακολουθεί η ΔΕΗ έχοντας το μεγάλο πλεονέκτημα να διατηρεί το 75% του δικτύου τόση εναερίως και άρα με πλεονέκτημα κόστους. Έτσι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης στο Capital Markets Day 2025 του Λονδίνου, η εταρεία θα αναπτυχθεί και στο voice service.

Συγκεκριμένα στο Capital Markets Day 2025 του Λονδίνου, διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε στους επενδυτές το όραμα και το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την τριετία 2026-2028, με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία και στόχο τα €2,9 δισ. EBITDA το 2028.

Ταχύτατη ανάπτυξη δικτύου FTTH με στόχο τους 590.000 χρήστες το 2028

Σύμφωνα με το πλάνο που παρουσίασε στο Λονδίνο για την επόμενη τριετία, ο Όμιλος μέσω της 100% θυγατρικής του ΔΕΗ FiberGrid θα προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-To-The-Home, με στόχο τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ λάνσαρε την υπηρεσία το 2025, με την κάλυψη να έχει ήδη φτάσει τα 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις ανάγκες υπερυψηλώνταχυτήτων και ενισχύοντας τις βάσεις για την GigabitΚοινωνία. Η ΔΕΗ εκτιμά ότι το δίκτυο της ΔΕΗ Fiber Gridθα χρησιμοποιείται από 590.000 χρήστες το 2028. Η ΔΕΗ υπολογίζει να προσθέτει μηνιαίως 5.000 συνδρομητές, ανά 1 εκατ. συνδεδεμένα σπίτια. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συμμετέχειστο υποθαλάσσιο καλώδιο EMC για τη διασύνδεση της Ευρώπης με τη Μ. Ανατολή. Ο Όμιλος σκοπεύει να επενδύσει σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα €420 εκατ. μεταξύ 2026 και 2028και υπολογίζεται ότι θα έχει EBITDA €100 εκατ. από το 2030.

Η τεχνολογία και το ΑΙ απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας

Σήμερα, που Ενέργεια και Τεχνολογία συγκλίνουν όλο και περισσότερο, δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες στον ενεργειακό κλάδο.

Με μία προϋπόθεση: την ουσιαστική και καινοτόμο αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.

Η διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ, αντιλαμβανόμενη τις νέες δυναμικές, αφιέρωσε σημαντικό χρόνο της παρουσίασης για να περιγράψει στην επενδυτική κοινότητα πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο στο εξής τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Για την επόμενη τριετία, έχοντας χτίσει τις υποδομές και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ένα εκτενές πλάνο ανασχεδιασμού των λειτουργιών του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ σε ολόκληρη τη δομή: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.

Το πλάνο αυτό, δε θα μπορούσε να εκκινήσει το 2026, αν πίσω στο 2021 η εταιρεία δεν είχε λανσάρει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, που όχι απλώς άλλαξε τις διαδικασίες της τότε Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, αλλά καταρχήν άλλαξε τον τρόπο σκέψης των εργαζομένων. Και σε αυτή τη βάση πλέον, με σύμμαχο τους ανθρώπους του, ο Όμιλος μπορεί να οραματιστεί, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ξανά από την αρχή κάθε κρίκο στην αλυσίδα αξίας, από την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού έως την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες, πάντα με επίκεντρο των Άνθρωπο.

Ακόμα ταχύτερη, υγιής οικονομική ανάπτυξη

Η υγιής αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΔΕΗ επιταχύνεται σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις που αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο business plan της εταιρείας για την τριετία 2026-2028.

Η επόμενη τριετία είναι η περίοδος που οι επενδύσεις με αναπτυξιακό πρόσημο θα φτάσουν τα €10,1 δισ., με το 93% να αφορούν στην ανάπτυξη, κυρίως ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής (58%), αλλά και δικτύων (27%) δημιουργώντας τις βάσεις για ανάπτυξη.

Χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αρχίζουν να αποδίδουν αλλά και στις νέες, το EBITDA του Ομίλου θα φτάσει τα €2,9 δισ. το 2028 από €1,3 δισ. το 2023, αυξανόμενο κατά 18% σε ετήσια βάση για το διάστημα 2023-2028. Το καθετοποιημένο μοντέλο, η ανάπτυξη σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα, καθώς και η πλήρης απολιγνιτοποίηση είναι οι βασικοί συντελεστές για τη σημαντική αυτή άνοδο. Επίσης σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το ποσοστό του EBITDA που παράγεται εκτός Ελλάδος θα αυξηθεί από 20% το 2023 σε 25% το 2028, καθώς η διασπορά της λειτουργικής κερδοφορίας ενισχύει την ανθεκτικότητα του μοντέλου.

Παρά την αύξηση των επενδύσεων, το χρέος του Ομίλου ως ποσοστό του EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει τεθεί, καθώς ο Όμιλος θα χρηματοδοτήσει περίπου το 70% των επενδύσεων από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).

Η ΔΕΗ, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, έδωσε το 2024 μέρισμα €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023, καταδεικνύοντας την υγιή αναπτυξιακή της πορεία και ανταμείβοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων. Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο προβλέπεται αύξηση του μερίσματος κάθε χρόνο, καθώς η επιχείρηση θα μεγαλώνει, με στόχο το μέρισμα να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος επενδύει στρατηγικά σε τεχνολογίες αιχμής, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων. Μέσω της 100% θυγατρικής του, ΔΕΗ FiberGrid, αναπτύσσει με ταχύτατους ρυθμούς το πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), το οποίο έχει ήδη φτάσει τα 1,4εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναμένεται να φτάσει τα 1,7 εκατομμύρια τ ο 2025.

Παράλληλα, συμμετέχει στο διεθνές έργο East to Med DataCorridor, μία νέα ψηφιακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα της περιφερειακής διασυνδεσιμότητα ς. Ο Όμιλος ΔΕΗ σε συνεργασία με τη DAMAC, αναπτύσσει ένα υπερσύγχρονο Data Center 12,5 MW στα Σπάτα, με προοπτική επέκτασης στα 25 MW, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud. Επιπλέον, προχώρησε στην ίδρυση της Olympus AI, μιας νέας εταιρείας που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ως υπηρεσία (AI as a service), ενισχύοντας την καινοτομία και την αποδοτικότητα στη διαχείριση ενέργειας.

Τέλος, συμμετέχει σε θεσμικούς φορείς και σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το RAIDO και το EPRI DCFlex, ενώ είναι η πρώτη ενεργειακή εταιρεία που έγινε μέλος του κορυφαίου ευρωπαϊκού δικτύου ψηφιακής πολιτικής DIGITALEUROPE.

Πυλώνας ενεργειακής μετάβασης

Κεντρικό σημείο είναι η ανάδειξης της ΔΕΗ σε πυλώνα ενεργειακής ασφαλείας αλλά πυρήνα προσφοράς υψηλής στάθμης υπηρεσιών στους καταναλωτές της περιοχής. Κι αυτό την ώρα που η περιοχή αναδιατάσσει τις ενεργειακές τις συντεταγμένες ένεκα του πολέμου στην Ουκρανία και στο φόντο των γεωπολιτικών ισορροπιών που επηρεάζει τις τιμές του αερίου αλλά και τα προβλήματα με την διασύνδεση των αγορών στην περιοχή μας.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, έχοντας επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί ως τώρα και με εφαλτήριο τον ριζικό μετασχηματισμό της τελευταίας πενταετίας, ο Όμιλος στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη έως το 2028, λειτουργώντας ως πυλώνας ενεργειακής σταθερότητας και ως επιταχυντής της ψηφιακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Όμιλος παρουσίασε το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2025-2027, το οποίο βασίζεται σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή ενέργεια, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Η σημερινή επικαιροποίηση έρχεται ως συνέχεια της πορείας του Ομίλου, ο οποίος το εννεάμηνο του 2025 κατέγραψε:

• Επενδύσεις €1,9 δισ. με 88% αυτών σε ΑΠΕ, τεχνολογίες ευελιξίας και δίκτυα διανομής

• Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ σε 6,4 GW με 3,9 GW έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή

• Παραγωγή από ΑΠΕ στο 33% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ με στόχο την πλήρη έξοδο από τον λιγνίτη το 2026

• Νέα αναβάθμιση σε “Α” της αξιολόγησης σε θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) από τον διεθνή οίκο MSCI

Mε την επενδυτική κοινότητα ήδη να προεξοφλεί την επίτευξη του ετήσιου στόχου για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. φέτος.