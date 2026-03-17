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Όμιλος ΟΤΕ: Ξεκινά την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:49 - 17 Μαρ 2026

Όμιλος ΟΤΕ: Ξεκινά την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB

Reporter.gr Newsroom
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Την εμπορική διάθεση υπηρεσιώνοπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου Ultra-FastBroadband (UFBB), ξεκινά ο Όμιλος ΟΤΕ.

Ταχύτητες Internet έως 1Gbps, τόσοσε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες σε περιοχές των νομών Μεσσηνίας και Ροδόπης και έως το τέλος Μαρτίου σε περιοχές των νομών Δράμας, Έβρου και Κορινθίας.Μέσα στους επόμενους μήνες, θα διατεθούν εμπορικά υπηρεσίες οπτικής ίνας και σε περιοχές των νομών Αττικής, Εύβοιας,Φθιώτιδαςκαι Χανίων. Καθώς προχωρά η υλοποίηση των υποδομών στο πλαίσιο του έργου UFBB, θα αυξάνεται σταδιακά και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 250.000 γραμμές, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι εμπορικά διαθέσιμες σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το έργοUFBB φέρνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, υπερυψηλές ταχύτητες internetμέσω οπτικών ινών, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης.Έχοντας αναλάβει πρόσφατα το σύνολο του έργου UFBB (και τις επτά γεωγραφικές ζώνες), ο Όμιλος ΟΤΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του υπεροχή, υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη. Με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 830εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ καλύπτονταιαπό συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021–2027του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το UFBB αναμένεται να φέρει την οπτική ίνα σεπάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και 10.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε κάθε γωνιά της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας. Με το Ultra-FastBroadband, ένα έργο εθνικής σημασίας, φέρνουμε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών που ξεκινά αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας γίνεται πράξη, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη».

«Με την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του UFBB,ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός μας για μια Ελλάδα που ξεχωρίζει στην Ευρώπη για την ψηφιακή της ωριμότητα. Με τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εκτελεστική υπεροχή, αναπτύσσουμε υποδομές οπτικής ίνας που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και δημιουργούν ίσες ψηφιακές ευκαιρίες για όλους», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής.

Ο ΟΤΕ είναι μακράν ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Υλοποιεί ετησίως επενδυτικό πλάνο ύψους €600 εκατ. περίπουγια τη συνολική αναβάθμιση των ψηφιακώνυποδομών της Ελλάδας και την υλοποίηση της Κοινωνίας των Gigabit. Συνολικά με τις επενδύσεις της, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, καλύπτοντας με υποδομές οπτικής ίνας πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

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