Η στροφή του ελληνικού τουρισμού προς την πολυτέλεια και οι «χαμένοι» της μετάβασης
18:34 - 13 Αυγ 2025

Η στροφή του ελληνικού τουρισμού προς την πολυτέλεια και οι «χαμένοι» της μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
Σε τροχιά… εξαφάνισης βρίσκονται τα τουριστικά καταλύματα ενός και δύο αστέρων, καθώς η τουριστική βιομηχανία στρέφεται στις μεγαλύτερες μονάδες φιλοξενίας, επενδύοντας ολοένα και περισσότερο στην πολυτέλεια.

Όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής (13/8) το 2009 λειτουργούσαν 4.368 ξενοδοχεία δύο αστέρων, ενώ το 2024 έχουν απομείνει μόλις 1.568. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου δύο «λουκέτα» ανά εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχεται ο συγκεκριμένος κλάδος.

Αντίθετα, την τελευταία πενταετία παρατηρείται έντονη ανάπτυξη στις μονάδες μεγαλύτερης κλίμακας. Στην αγορά προστέθηκαν 450 νέα ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων, καθώς και 244 τριών αστέρων, με τις συνολικές επενδύσεις να υπολογίζονται στα 12 δισ. ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη στροφή του τουριστικού προϊόντος προς το πολυτελές και υψηλότερα τιμολογημένο κομμάτι της αγοράς.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι προκλήσεις είναι πολλαπλές. Αδυνατούν να αυξήσουν τις τιμές σε επίπεδα που θα αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας, ενώ συχνά μένουν εκτός προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα τους επέτρεπαν να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους. Πολλά από αυτά τα καταλύματα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, με συσσωρευμένα χρέη προς τις τράπεζες.

Το ζητούμενο πλέον είναι η εξεύρεση ενός βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας που θα τους επιτρέψει να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα. Η διαφοροποίηση του προϊόντος, η στροφή σε θεματικές μορφές τουρισμού και η καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων προβάλλουν ως πιθανές λύσεις. Ωστόσο, χωρίς ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης των μικρότερων ξενοδοχειακών μονάδων παραμένει ορατός.

Συμβουλές κατά του hangover, από τον... 2ο αιώνα
UBS: Ράλι η Wall Street με... αστερίσκους: Τεχνητή Νοημοσύνη και δασμοί στο μικροσκόπιο
Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb
ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά
Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού
