Συμβουλές κατά του hangover, από τον... 2ο αιώνα
Magazino
18:23 - 13 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Πώς γίνεται ένας μεθυσμένος να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του φορώντας ένα κολιέ; Εύκολα αν μιλάμε για κάποιο ένα κολιέ το οποίο έχει δημιουργηθεί από συγκεκριμένα βότανα. Έτσι αντιμετώπιζαν το hang-over, αυτό το συναίσθημα του αρρώστου που έχει κανείς μετά τη μέθη, τον 2ο αιώνα μ.Χ, όπως αποκαλύπτει ένας αρχαίος πάπυρος που βρέθηκε στην Αίγυπτο. 

Το πολύτιμο έγγραφο μετρά 1.900 χρόνια ζωής ενώ μαζί του βρέθηκαν τουλάχιστον άλλα 500.000 στην αρχαία αιγυπτιακή πόλη της Οξυρρύγχου πριν από σχεδόν έναν αιώνα. Ο πάπυρος φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Σάκλερ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στη Βρετανία, αλλά μεταφράστηκε πρόσφατα.

Στο κείμενο δίνονται συμβουλές για το πώς ένας άνθρωπος θα συνέλθει από τη μέθη, η οποία προφανώς ανέκαθεν αποτελούσε πρόβλημα για όλους εκείνους που το έριχναν λιγάκι έξω. Στον πάπυρο παρουσιάζονται παράλληλα άλλες θεραπείες και συνταγές.

Η οδηγία στον μεθυσμένο ήταν να πλέξει φύλλα αλεξανδρινής χαμαιδάφνης (Ruscus racemosus L.) και να τα φορέσει... κολάρο γύρω από τον λαιμό του. Το εν λόγω φυτό θεωρείτο κατάλληλο για θεραπεία του πονοκέφαλου και κατ' επέκταση για τις συνέπειες του μεθυσιού. Τα αποτελέσματα της συμβουλής, αν δηλαδή οι μεθυσμένοι έβρισκαν όντως το γιατρικό τους, δεν το γνωρίζουμε.

Για τη μετάφραση και την παρουσίαση στο ευρύ κοινό των παπύρων της Οξυρρύγχου χρειάστηκαν πολλές ώρες και επίπονη εργασία, ενώ μόλις εκδόθηκε ο τόμος υπ. αρ. 80, που περιέχει τη μετάφραση 30 ιατρικών παπύρων, μεταξύ των οποίων αυτός με τις συμβουλές για το μεθύσι.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή ιατρικών παπύρων, που έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θεραπείες (;) για τις αιμορροϊδες, το έλκος, τα χαλασμένα δόντια, κολλύρια για τα μάτια κ.α., ενώ δεν λείπουν και περιγραφές για οφθαλμιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις (μάλλον χωρίς αναισθητικό...)», εξήγησε η καθηγήτρια Βίβιαν Νάτον του University College του Λονδίνου (UCL).

