ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Κεφαλογιάννη με Νοτιοκορεάτη Πρέσβη για ενίσχυση του τουρισμού προς τη Νότια Κορέα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20:08 - 21 Αυγ 2025

Συνάντηση Κεφαλογιάννη με Νοτιοκορεάτη Πρέσβη για ενίσχυση του τουρισμού προς τη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με την Α.Ε. τον Νοτιοκορεάτη Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Ju-seong LIM, ενόψει της επισκέψεώς της στη Νότια Κορέα, η οποία αποτελεί αγορά –στόχο σύμφωνα με την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού.   

Η επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού, σε όλα τα επίπεδα, με κύριους στόχους την τουριστική προβολή της χώρας μας, την αύξηση των τουριστικών ροών εκατέρωθεν και την προώθηση της διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων.

Η κορεατική τουριστική αγορά είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χώρα μας, αφενός λόγω της δυναμικής της και αφετέρου λόγω των προοπτικών της συμβολής της στους στρατηγικούς στόχους της προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και σε ότι αφορά την επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα κύρια θέματα, στα οποία εστιάζει η επίσκεψη της κας Υπουργού στην Κορέα, στις τάσεις της τουριστικής ζήτησης και την προτίμηση των Κορεατών εξερχόμενων τουριστών στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός και ο γαστρονομικός τουρισμός.

Επίσης, συζητήθηκε και το ζήτημα της προώθησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, όσο και στην περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη ανέφερε στον Κορεάτη Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Ju-seong LIM ότι προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση στον νεοδιορισθέντα ομόλογό της Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Chae Hwi-young, να επισκεφθεί, στο άμεσο μέλλον, τη χώρα μας και να υπογραφεί, επ’ ευκαιρία και στο πλαίσιο της επισκέψεώς του, Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων – H εγχώρια ζήτηση κρατά «ζωντανό» το ράλι
Χρηματιστήρια

Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων – H εγχώρια ζήτηση κρατά «ζωντανό» το ράλι

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/06/2026 - 14:23

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 14:22

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 13:41

Αύξηση άνω του 4% στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ - Κοντά στα 97$ το Brent

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:14

«Μην πυροβολείτε», το μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ