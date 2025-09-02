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Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Ροδόπης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:02 - 02 Σεπ 2025

Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Ροδόπης

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κομοτηνή, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας υπό τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Τοψίδη, με τη συμμετοχή του π. Υπουργού και Βουλευτή του νομού κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, του Γενικού Γραμματέα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ κ. Δημήτρη Σκάλκο και της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της περιοχής για έναν συντεταγμένο σχεδιασμό τουριστικής ενίσχυσης, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Η Υπουργός ανέδειξε την ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου, που θα περιλαμβάνει δράσεις στον θεματικό τουρισμό και συγκεκριμένα στον πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισμό, με αξιοποίηση υφιστάμενων ιστορικών κτηρίων όπως το Μέγαρο Μουσικής και το Θρακικό Ωδείο, στον προσκυνηματικό τουρισμό με βάση τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, αλλά και στον αθλητικό και προπονητικό τουρισμό, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τις υποδομές του. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον θαλάσσιο τουρισμό, με αιχμή τη χωροθέτηση μεγάλης μαρίνας στο Κρυονέρι Ροδόπης, που θα λειτουργήσει ως φυσική απόληξη του Κάθετου Οδικού Άξονα και θα συνδέει τη Θράκη με τις γειτονικές αγορές και το Αιγαίο.

Επιπλέον, συζητήθηκε ο κομβικός ρόλος του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), μέσω του οποίου θα μπορούν να περάσουν διαχειριστικά και χρηματοδοτικά οι δράσεις αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με Βουλγαρία και Ρουμανία για την τόνωση του οδικού τουρισμού και τη δρομολόγηση οργανωμένων εκδρομών.

Η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά «Αυτό είναι ένα πρώτο πλάνο ενεργειών, που συνοδεύεται από τη μέριμνά μας για πιο ενισχυμένη προβολή της περιοχής μέσω του ΕΟΤ. Μας ενδιαφέρει επιπλέον η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, μέσα από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” που τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού και τις δράσεις προβολής που προωθούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Πάνω από όλα, είμαστε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα της ειδικής μέριμνας για τη Ροδόπη που αποτελεί το παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιδιώκουμε το όφελος από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής να διαχέεται ισόρροπα και αρμονικά σε όλους τους πολίτες του νομού».

Νωρίτερα, η Υπουργός συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο του προσκυνηματικού τουρισμού και τις δυνατότητες αξιοποίησης του θρησκευτικού πλούτου της περιοχής.

Η Υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε, επίσης, την Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Καραθεοδωρή, ενώ είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Ιωάννη Γκαράνη, με τον οποίο συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στην πόλη.

Στο πλαίσιο της περιοδείας της, πραγματοποίησε βόλτα στο ιστορικό κέντρο και στην εμπορική αγορά Κομοτηνής, όπου συνομίλησε με εμπόρους και κατοίκους, ενώ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Θράκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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