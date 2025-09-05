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ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Η Ελλάδα ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς στη Νορβηγία
Στιγμιότυπο από την κλήρωση στο Bergen: Ο νικητής του ταξιδιωτικού γραφείου με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας κα Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:51 - 05 Σεπ 2025

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Η Ελλάδα ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς στη Νορβηγία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών των Νορβηγών με τη ζήτηση να παραμένει αμείωτη τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά στο Φόρουμ Δικτύωσης (Network Forum) που διοργάνωσε ο Antor Νορβηγίας (Σύνδεσμος των Εθνικών Γραφείων Τουρισμού) στις πόλεις Bergen, Trondheim και Oslo Νορβηγίας, 26 έως 29.08.2025, όπου συμμετείχε η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με επιτυχία στα τρία περιφερειακά εργαστήρια (Regional Workshops),αξιοποιώντας τις δυνατότητες παρουσίασης της Ελλάδος και ενίσχυσης της συνεργασίας με την τουριστική βιομηχανία για την περαιτέρω προώθηση και προβολή της χώρας μας στη Νορβηγία.

Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, DMCs και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Νορβηγίας, ενώ από την πλευρά των προορισμών, συμμετείχαν- μεταξύ άλλων– εκπρόσωποι από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού της Τσεχίας, Πολωνίας, Ισπανίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας, Μ. Βρετανίας, Εσθονίας.

Στιγμιότυπο από την κλήρωση στο Bergen: Ο νικητής του ταξιδιωτικού γραφείου με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας κα Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη

Στο τέλος των εκδηλώσεων στο Bergen και Oslo διενεργήθηκε κλήρωση με δύο νικητές ταξιδιωτικών γραφείων να κερδίζουν 3ήμερη διαμονή στα νησιά της Σαντορίνης και του Πόρου.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας ΕΟΤ για την προβολή της Ελλάδας στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία και την ενίσχυση της συνεργασίας της με τους κατά τόπους τουριστικούς πράκτορες.

H προβολή της χώρας ως βιώσιμου και πολυθεματικού προορισμού με έμφαση στον τουρισμό εμπειριών, άπτεται τόσο της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ε.Ο.Τ. όσο και του προφίλ προορισμού που αναζητά η ταξιδιωτική αγορά της Νορβηγίας.

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