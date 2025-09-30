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Κεφαλογιάννη: Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:11 - 30 Σεπ 2025

Κεφαλογιάννη: Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες

Reporter.gr Newsroom
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Τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την περαιτέρω σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, καθώς αυτό εντάσσεται στην στρατηγική μας για την χρονική και χωρική επέκταση του τουρισμού, ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στην Ετήσια Σύνοδο του World Travel and Tourism Council (Συμβούλιο Ταξιδίων & Τουρισμού) που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Όπως τόνισε «στην Ελλάδα, θεωρούμε την επιτυχία στον πολιτιστικό τουρισμό πολυδιάστατη καθώς δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δεν μεταφράζεται μόνο σε έσοδα. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες ιδιαίτερα σε γυναίκες και νέους στην ελληνική περιφέρεια».

Στην παρέμβασή της στο πάνελ με θέμα «Rooted in Culture», η Υπουργός ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφωση βιώσιμων και αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών. Διευκρίνισε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί στρατηγική κυβερνητική επιλογή, η οποία συμβάλλει, εκτός των άλλων, στην προσέλκυση νέων επισκεπτών από διαφορετικά προφίλ και αναδυόμενες αγορές.

Επισήμανε ότι η ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού κεφαλαίου της Ελλάδας μέσω σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας κυριαρχεί στη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουρισμό.

Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, στη δημιουργία Destination Management and Marketing Organizations (DMMOs) για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, καθώς και στην ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά την παρέμβασή της παρουσίασε και σειρά πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μέσω σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα είπε ότι μέσω εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, καθώς και ειδικών ψηφιακών πλατφορμών, παρέχονται πιο προσωποποιημένες εμπειρίες και λεπτομερείς πληροφορίες για αξιοθέατα και εκδηλώσεις.

«Νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, μετασχηματίζουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, βιώνουμε και αξιολογούμε το ταξίδι. Εργαλεία όπως βοηθοί φωνής, αυτόματη μετάφραση και προσωποποιημένες συστάσεις αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους προορισμούς.»

Με την παρουσία της στη Ρώμη, η Υπουργός Τουρισμού ανέδειξε την πολυδιάστατη προσπάθεια της Ελλάδας για την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα, τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τον ρόλο του πολιτισμού στον τουρισμό του μέλλοντος.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου στη Ρώμη, η Υπουργός παραχώρησε συνεντεύξεις σε κορυφαία ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA με τον Έλληνα δημοσιογράφο κ. Θεόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επίσημες αντιπροσωπείες άλλων χωρών και τους επικεφαλής της WTTC.

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