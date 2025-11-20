ΕΟΤ Αυστρίας-Ελβετίας: TOs και αεροπορικές εταιρείες «ψηφίζουν» Ελλάδα για το 2026

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα σχεδιάζονται τα προγράμματα των ΤΟs Αυστρίας και Ελβετίας για το 2026, τα οποία ενισχύονται με πλήθος νέων αεροπορικών συνδέσεων προς Ελλάδα και αυξημένη διαθεσιμότητα θέσεων από τους αερομεταφορείς των δύο χωρών.

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας συμμετείχε σε Roadshow των Tour Operator Ideal Tours και Springer Reisen στις πόλεις Graz, Innsbruck, Brixlegg, Linz και Βιέννη, έχοντας την ευκαιρία να προβεί σε παρουσιάσεις νέων προορισμών και να έρθει σε επαφή με εκατοντάδες στελέχη του τουρισμού. Και διαπίστωσε, τις εξαιρετικές προοπτικές που διαγράφονται για την προσεχή τουριστική περίοδο, τόσο από την αγορά της Αυστρίας όσο και από την Ελβετία.

Η επιτυχημένη πορεία της τουριστικής κίνησης το 2025 έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη νέων προορισμών και αύξηση πτήσεων από τα αεροδρόμια των δυο χωρών. Αναλυτικότερα:

Η Κέρκυρα προστίθεται στις απευθείας πτήσεις από το Innsbruck με την αεροπορική εταιρεία Skyalps του Ideal Tours, ο οποίος έχει στο πρόγραμμα του Πρέβεζα/Λευκάδα, Κεφαλονιά, Καλαμάτα και Χαλκιδική.

Ο Springer Reisen προσθέτει στο ήδη εξαιρετικά εκτενές πρόγραμμα του τη Χίο από Βιέννη, ενώ από Graz και Klagenfurt συνδέεται απευθείας (Avanti air) με Πάρο/Νάξο, Σαντορίνη (charter boat για Φολέγανδρο, Μήλο, Σίφνο), Σκιάθο (Σκόπελο, Αλόννησο), Κω (Πάτμο) και Κεφαλονιά.



Αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες ανταποκρινόμενες στην έντονη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς αυξάνουν τη διαθεσιμότητα θέσεων και διευρύνουν τη χρονική περίοδο του πτητικού τους προγράμματος.

Austrian Airlines: Η Λέσβος προστίθεται στο πτητικό πρόγραμμα της Austrian Airlines ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η πτήση προς Λήμνο. Πρόκειται για τη μοναδική εταιρεία που συνδέει Αθήνα, Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική, Σκιάθο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Χανιά, Σαντορίνη, Μύκονο, Ρόδο, Κω, Κάρπαθο, Λήμνο, Λέσβο, Σάμο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Πάτρα.

Edelweiss/Swiss: Η ελβετική Edelweiss, την περίοδο Απρίλιο – Νοέμβριο, συνδέει τη Ζυρίχη με 12 ελληνικούς προορισμούς (Χανιά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κως, Καλαμάτα, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος, Σκιάθος και Πρέβεζα).





Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στην Ελβετία

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Sierre de Valais (Γαλλόφωνη Ελβετία) βραδιά παρουσίασης περιοχών με ιδιαίτερη οινοπαραγωγική παράδοση και τεχνική, όπου η Ελλάδα με τη Σαντορίνη ήταν η τιμώμενη χώρα.

Η βραδιά διοργανώθηκε από το Μουσείο Οίνου σε συνεργασία με το τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βέρνη και τη στήριξη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας/Ελβετίας. Η έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Οίνου της πόλης θα διαρκέσει έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα θερμή υπήρξε η υποδοχή που επεφύλαξαν στην ελληνική αποστολή μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Sierre στο Δημαρχείο τη πόλης.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στη Σαντορίνη μέσω επιλεγμένου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού και απόλαυσαν τα εξαιρετικά κρασιά και εδέσματα που προσέφερε αντιπροσωπεία της Santo Wines.