Κομισιόν - Ευλογιά: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον εμβολιασμό επικαιροποιείται αυτή την περίοδο

Ο Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, απάντησε σήμερα εξ ονόματος της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής, στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, σχετικά με τις επιπτώσεις του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς στις εξαγωγές φέτας και στο καθεστώς υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της Κομισιόν, τυχόν περιορισμοί στο εμπόριο φέτας και γαλακτοκομικών είναι προσωρινοί και αίρονται πλήρως, μόλις η χώρα αποδείξει ότι ο ιός δεν κυκλοφορεί. Όλοι οι περιορισμοί βασίζονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ενώ δεν χαρακτηρίζουν μια χώρα ως «ενδημική» μακροχρόνια, εφόσον εφαρμόζονται τα μέτρα εκρίζωσης.

Με αφορμή τη σημερινή απάντηση, ο Σάκης Αρναούτογλουδήλωσε: «Οι παραγωγοί μας δεν χρειάζονται φήμες και πανικό, αλλά επίσημη ενημέρωση και ξεκάθαρες αποφάσεις. Η φέτα, το εθνικό μας προϊόν, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ελλιπή πληροφόρηση και πρόχειρες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Οι όποιοι περιορισμοί είναι προσωρινοί και επιστημονικά ορισμένοι. Η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ενημερώσει με διαφάνεια τους κτηνοτρόφους και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, αντί να αφήνει την αγορά να λειτουργεί πάνω σε φόβους και φήμες.»

Παράλληλα, η απάντηση της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον εμβολιασμό επικαιροποιείται αυτή την περίοδο, με νέα μέτρα που θα καθορίζουν ακριβώς τη διάρκεια και τους όρους των περιορισμών για το γάλα και τα γαλακτοκομικά.

Ο κ. Αρναούτογλου πρόσθεσε: «Η ελληνική κτηνοτροφία δεν έχει περιθώριο για άλλα λάθη. Η Κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει στους κτηνοτρόφους ότι η Ευρώπη παρέχει κανόνες και λύσεις – δεν τιμωρεί τη χώρα μας. Το πρόβλημα δεν είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, είναι η κυβερνητική αδράνεια και η επικοινωνιακή διαχείριση χωρίς σχέδιο.»

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του στην Ευρώπη ώστε: να υπάρξει επίσημη, άμεση ενημέρωση των παραγωγών, να διασφαλιστεί η προστασία των εξαγωγών φέτας ΠΟΠ και να διατεθούν ευρωπαϊκά εργαλεία για αποζημιώσεις και πρόληψη στην κτηνοτροφία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης και της ερώτησης:

«EL P-004180/2025 Απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19.11.2025)

Στην ΕΕ ο εμβολιασμός για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/361. Τα σχέδια των κρατών μελών για τον εμβολιασμό πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς. Τυχόν προσωρινοί περιορισμοί στο ενδοενωσιακόεμπόριο λόγω εστιών της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ή εμβολιασμού —συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τον μετριασμό του κινδύνου (π.χ. θερμική επεξεργασία γάλακτος) και τη διάρκειά τους και έχουν σκοπό την εξασφάλιση ασφαλούς εμπορίου— καθορίζονται στους σχετικούς κανόνες της ΕΕ που θεσπίζονται βάσει του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία των ζώων. Οι κανόνες αυτοί επί του παρόντος επικαιροποιούνται και καταρτίζεται νέο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2023/361 σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων για τον προσδιορισμό των μέτρων μετριασμού του κινδύνου και της διάρκειάς τους όσον αφορά το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Εν τω μεταξύ, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εμβολιάσει, η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση για τη θέσπιση μέτρων μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH) και με βάση τα είδη επεξεργασίας που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687. Όλα τα μέτρα και οι περιορισμοί θα αρθούν μόλις η χώρα αποδείξει ότι ο ιός έχει σταματήσει να κυκλοφορεί.

Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές με τα κράτη μέλη μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών, με πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στον ιστότοπό της. Επιπλέον, ανταλλάσσει τακτικά επικαιροποιήσεις σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση, τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων, τις τροποποιήσεις και την εφαρμογή της νομοθεσίας, μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων, με τρίτες χώρες, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής για την υγεία των ζώων και της ομάδας διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για τη ζωική παραγωγή.

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησηςP-004180/2025

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Σάκης Αρναούτογλου (S&D)

Θέμα: Επιπτώσεις του εμβολιασμού αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς στις εξαγωγές φέτας και στο καθεστώς υγείας της χώρας

Η πρόσφατη εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων στην ΕE προκαλεί ανησυχίες στους παραγωγούς γάλακτος και φέτας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Υγείας Ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, οι χώρες που εφαρμόζουν εμβολιασμό μπορούν να ανακτήσουν το καθεστώς «ελεύθερης χώρας» εντός έξι μηνών μετά το τελευταίο κρούσμα, εφόσον εφαρμόζονται μέτρα εκρίζωσης. Ωστόσο, στον κτηνοτροφικό κόσμο υπάρχει η εντύπωση ότι ο εμβολιασμός χαρακτηρίζει μια χώρα ως ενδημική για πολλά χρόνια, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στο εμπόριο, ακόμη και σε προϊόντα όπως η φέτα ΠΟΠ.

Δεδομένου ότι:

η φέτα μπορεί να παραχθεί τόσο από παστεριωμένο όσο και από μη παστεριωμένο γάλα,

τα παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα θεωρούνται ασφαλή όταν υποβάλλονται σε κατάλληλη κατεργασία,

η αγορά εξαγωγών αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τον τομέα της φέτας και αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα,

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Μπορεί να διευκρινίσει επίσημα ποιο είναι το ισχύον νομικό και υγειονομικό πλαίσιο στην ΕΕ σχετικά με τον εμβολιασμό αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς και την ανάκτηση του καθεστώτος «ελεύθερης χώρας»;

2. Προκύπτουν από τον εμβολιασμό μακροχρόνιοι περιορισμοί για τις εξαγωγές γάλακτος και τυριών, και ειδικότερα της φέτας ΠΟΠ, ή ισχύουν μόνο προσωρινοί περιορισμοί που αίρονται μετά την πάροδο συγκεκριμένων προθεσμιών και υπό όρους;

3. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε να υπάρξει έγκαιρη και σαφής ενημέρωση των παραγωγών και να αποφευχθεί η δημιουργία σύγχυσης που πλήττει την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές»;