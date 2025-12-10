Τουρισμός: H Θεσσαλονίκη βλέπει... Τουρκία

Η Θεσσαλονίκη τονώνει υφιστάμενες σχέσεις και αναδεικνύει τον λιγότερο γνωστό στην τουρκική αγορά πολιτιστικό της πλούτο, μέσα από Β2Β συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη και συμμετοχή στην έκθεση της Σμύρνης ‘’TTI İzmir’’.

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, με την πολύτιμη και έμπρακτη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε αρχές Δεκέμβρη, δύο σημαντικές δράσεις στην Τουρκία, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο συνεργειών και ευκαιριών.

Η συμμετοχή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης στη 19η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTI İzmir (3–5 Δεκεμβρίου 2025) αποτέλεσε μία σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης της γνωριμίας της ευρύτερης περιοχής με επαγγελματίες του τουρισμού, με την Θεσσαλονίκη στην αιχμή του δόρατος διείσδυσης στην τουρκική αγορά. Η ελληνική συμμετοχή οργανώθηκε από την ΔΕΘ–Helexpo για την προώθηση του project ‘’Philoxenia Greece’’, συμβάλλοντας παράλληλα στον στόχο ενίσχυσης του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.

Στο περίπτερο φιλοξενήθηκαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας συντονισμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις θεματικές εμπειρίες της περιοχής.

Η Θεσσαλονίκη προσέλκυσε το ενδιαφέρον επαγγελματιών από τη Σμύρνη και από άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, μέσα από Β2Β συναντήσεις που ανέδειξαν:

το ισχυρό city break προφίλ της πόλης

τις γαστρονομικές της εμπειρίες

την πολιτιστική της κληρονομιά

τις δυνατότητες θαλάσσιου, αστικού και υπεραστικού τουρισμού

Η συμμετοχή έθεσε στέρεες βάσεις για νέες εμπορικές συνεργασίες και για την ενίσχυση της τουριστικής ροής προς τη Θεσσαλονίκη.

“Building Bridges – Destinations Beyond Borders” στην Κωνσταντινούπολη

Ως στρατηγικής σημασίας συνέχεια της παρουσίας του στη Σμύρνη, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης – και πάλι με την υποστήριξη και σε αγαστή συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στις 8 Δεκεμβρίου 2025 και στη δράση “Building Bridges: Destinations Beyond Borders-Istanbul Edition”, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της TURSAB, του κορυφαίου θεσμικού φορέα του τουρκικού ταξιδιωτικού κλάδου.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ ελληνικών και τουρκικών φορέων και επαγγελματικών τουρισμού. Η Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε ως ο απόλυτα αυθεντικός προορισμός που συνδυάζει μακραίωνη ιστορία, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα αλλά και γοητευτική σύγχρονη ζωή και city break εμπειρία — στοιχεία που ενισχύουν σημαντικά την ελκυστικότητά της για το ταξιδιωτικό κοινό της γείτονας χώρας.

Συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες, εκπροσώπους ΜΜΕ και θεσμικούς παράγοντες ανέδειξαν το θετικό κλίμα και την αυξανόμενη διάθεση συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία αποτελεί ένα δυναμικό και ολοένα πιο ανερχόμενο κοινό στόχο για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης.