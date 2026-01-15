Κεφαλογιάννη: Στη Γαλλία με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία στον τουρισμό

Η Υπουργός Τουρισμού ανέδειξε τους άξονες συνεργασίας για τη νέα τουριστική περίοδο, με έμφαση στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη σταθερή ποιοτική αναβάθμιση του εισερχόμενου τουρισμού από τη γαλλική αγορά.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην Πελοπόννησο, ως περιοχές με προοπτικές επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, καθώς και στα λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά για τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της επέκτασης των τουριστικών πακέτων στην Κρήτη κατά τους μήνες εκτός αιχμής.