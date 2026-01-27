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Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης: Αναμένουν πάγωμα έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:19 - 27 Ιαν 2026

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης: Αναμένουν πάγωμα έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης

Reporter.gr Newsroom
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Κατάμεστη ήταν χθες (26/1) το μεσημέρι η αίθουσα του ξενοδοχείου “Mediterranean Palace” στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην καθιερωμένη γιορτή, ανάμεσά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΞΘ, ξενοδόχοι, στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΞΘ κ. Ανδρέας Μανδρίνος αναφέρθηκε στην δύσκολη έναρξη της φετινής χρονιάς με τα αγροτικά μπλόκα, εξέφρασε όμως την αισιοδοξία του για τη συνέχεια.

«Το νέο έτος αναμένουμε την ταχύτερη αποπεράτωση των έργων ανάπλασης της περιοχής μας, τα parking, τις πλατείες, το deck της παλιάς παραλίας, το μουσείο Ολοκαυτώματος, την ολοκλήρωση των σταθμών μετρό της Καλαμαριάς και φυσικά του Fly Over» σημείωσε ο κ. Μανδρίνος.

Από το βήμα της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΕΞΘ ευχαρίστησε δημόσια την Υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Ανδρέα Φιορεντίνο για τη συνέχιση της έκτακτης επιδότησης από τον ΕΟΤ νέων αεροπορικών πτήσεων για την περιοχή.

Επίσης, αναφέρθηκε στην δέσμευση του Πρωθυπουργού για άμεση έναρξη υπερατλαντικής πτήσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και για το πάγωμα έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Έχουμε μπροστά μας την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης καταστημάτων εστίασης της πόλης στον κατάλογο Michelin και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Ανδρέα Φιορεντίνο που παρακίνησε την πόλη για αυτό και βοήθησε να γίνει πράξη μέσα σε ένα χρόνο» επεσήμανε ο κ. Μανδρίνος.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της ΕΞΘ αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση από τη Deloitte της διαδικασίας έως τη φετινή 31η Μαρτίου για το DMMO και στη συνέχιση της άψογης συνεργασίας της ξενοδοχειακής οικογένειας της περιοχής με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδη για τα όποια θέματα απασχολούν τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τους επισκέπτες της πόλης.

Τέλος, ο κ. Μανδρίνος, απευθυνόμενος στους ξενοδόχους και τα διευθυντικά στελέχη των καταλυμάτων της περιοχής, σημείωσε ότι «η επανεκκίνηση της ΔΕΘ-Helexpo από το Υπερταμείο - του οποίου ξεκάθαρα είμασταν υποστηρικτές - μας γεμίζει αισιοδοξία για μεγαλύτερη ανάπτυξη στις εκθέσεις της και προσδοκία ότι πλέον θα ακολουθήσει το ρυθμό ανάπτυξης της Metropolitan Expo της Αθήνας και ότι το συντομότερο θα ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΞΘ κ. Κωνσταντίνος Τορνιβούκας επεσήμανε ότι η πόλη έχει πλέον βρει τους ρυθμούς της και αναμφισβήτητα υπάρχει ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς, όμως χρειάζεται και άλλη προσπάθεια προκειμένου να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν στην εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης & Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Γάκης - εκπροσωπώντας παράλληλα και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης - , ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Θάνος Μπέγκας, ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο συντονιστής του γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού κ. Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. Θεόδωρος Καράογλου.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η Διοικητής της Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κυρία Αικατερίνη Ματθαίου, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πειραματικής Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού κυρία Ξένη Γερνά, ο Πρόεδρος του TCB κ. Πρόδρομος Μοναστηρίδης, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης κυρία Αναστασία Γαϊτάνου, η Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας-Θράκης κυρία Καλλιόπη Ξυνοπούλου και η Regional Sales Manager North Greece, Ionian Islands & Balkan Countries της Aegean Airlines κυρία Ειρήνη Σιδηροπούλου.

Η ΕΞΘ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Mediterranean Palace για την εξαιρετική φιλοξενία και την πολύτιμη συμβολή της στην πραγματοποίηση της κοπής πίτας, καθώς και τον αποκλειστικό χορηγό αερομεταφορών της, την αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, η οποία – στηρίζοντας τις δράσεις της Ένωσης - προσέφερε δώρο ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο στον τυχερό της εκδήλωσης που τη φετινή χρονιά ήταν ο κ. Θανάσης Απάλλας.

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