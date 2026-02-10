Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στην έκθεση “OTM” και στο Workshop “Greek Luxury Tourism Workshop” στην Ινδία
15:07 - 10 Φεβ 2026

Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στην έκθεση "OTM" και στο Workshop "Greek Luxury Tourism Workshop" στην Ινδία

Reporter.gr Newsroom
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2026, συμμετείχε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «OTM», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου στη Βομβάη της Ινδίας. Παράλληλα, στις 4 Φεβρουαρίου, οι εκπρόσωποί της Περιφέρειας έλαβαν μέρος και στο “Greek Luxury Tourism Workshop”, μια εξειδικευμένη δράση προώθησης του τουρισμού πολυτελείας στην ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική αγορά.

Η «OTM» αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική διοργάνωση στην Ινδία και μία από τις κορυφαίες εκθέσεις τουρισμού διεθνώς. Στην έκθεση συμμετέχουνπερισσότεροι από 2.200 εκθέτες από περίπου 60 χώρες, ενώ την επισκέπτονται πάνω από 50.000 επαγγελματίες από την Ινδία και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης.

Η συμμετοχή στο Greek Luxury Tourism Workshop εντάσσεται στις στοχευμένες δράσεις προβολής και ενίσχυσης του τουρισμού πολυτελείας. Στο πλαίσιο του workshop πραγματοποιήθηκαν παρουσίαση της Κρήτηςκαθώς και B2B συναντήσεις με Ινδούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης νέων συνεργασιών και την περαιτέρω τοποθέτηση της Κρήτης στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των τουριστικών ροών διαδραματίζει και η πρόσφατη έναρξη των απευθείας πτήσεων της IndiGo, που συνδέουν τη Βομβάη και το Δελχί με την Αθήνα, βελτιώνοντας ουσιαστικά την αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών, ενώ αναμένεται και η έναρξη πτήσεων της Aegean. Η ινδική αγορά παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για αυθεντικές και υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικές εμπειρίες, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, στα ταξίδια αναψυχής υψηλού επιπέδου, στον τομέα MICE και στον τουρισμό γάμων — τομείς στους οποίους η Κρήτη διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι Ινδοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που συνδυάζουν χαλάρωση, βιωματικές εμπειρίες, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ήπιο κλίμα, στοιχεία που εναρμονίζονται απόλυτα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της Κρήτης στον ποιοτικό και πολυτελή τουρισμό. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, 7 στους 10 Ινδούς σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στην εν λόγω αγορά, σημειώνοντας άνοδο 13 θέσεων.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Προϊστάμενοςτης Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης ΝίκοςΑλεξάκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε σχετικά:«Οι εξελίξεις στο χώρο της Ινδίας και της ευρύτερης τουριστικά περιοχής, «μιλάνε» από μόνες τους. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Αεροπορικές εταιρείες, εθνικές και διεθνείς, ξεκινούν τις προετοιμασίες τους για τις απευθείας πτήσεις τους στην Κρήτη που θα εντατικοποιηθούν και με την λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Αν συνυπολογίσουμε και την Κρήτη ως Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2026, είναι ξεκάθαρο ότι η Κρήτη δεν θα μπορούσε να λείπει από την ΟΤΜ, μια προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι και θα συνεχιστεί, ούτε να μην συμμετέχει στο Workshop που εν ολίγοις προκλήθηκε από όλα τα παραπάνω, με επίκεντρο την Κρητική Διατροφή. Ο κύβος ερρίφθη, η νέα αυτή αγορά αποτελεί άμεσο στόχο, ήρθε η ώρα να μάθουν και εκεί τα πάντα για την Κρήτη, Παντού!!».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε.Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε : «Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα τουριστική έκθεση καθώς επίσης και το Workshop. Η Ινδία με 1,5 δις κατοίκους αγαπά τη νυχτερινή ζωή και τα ψώνια. Αρέσκονται να ζουν σε πολυτελή ξενοδοχεία και χαίρονται ιδιαίτερα που θα υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Ινδία στην Ελλάδα».

