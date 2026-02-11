Τεχνολογία και στρατηγική πίσω από την επιτυχία των ελληνικών ξενοδοχείων

Με χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τον πήχη των 140 ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε περισσότερους από 25 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι Loguers αναδεικνύονται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς παρόχους διαχείρισης πωλήσεων και marketing στον κλάδο της φιλοξενίας. Με σταθερό στόχο την αύξηση των καθαρών εσόδων από τα δωμάτια και την ουσιαστική ενίσχυση των απευθείας κρατήσεων, οι πωλήσεις της εταιρείας Loguers ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ για το 2025.

Με έμφαση στη στρατηγική και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, οι Loguers δεν ανατρέπουν τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου ούτε ακυρώνουν ό,τι ήδη αποδίδει. Αντίθετα, εστιάζουν στη στοχευμένη διείσδυση των πωλήσεων και στη συνολική Sales & Revenue στρατηγική.

Σημειώνεται πως στην πλειονότητα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων - ιδίως σε εκείνα με έντονη tour operating δραστηριότητα - καταγράφεται μέση αύξηση εσόδων της τάξης του 25% έως 30% μέσα στα πρώτα τρία χρόνια συνεργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι online πωλήσεις αντιπροσωπεύουν 70% έως 80% των συνολικών εσόδων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης στην πράξη.

Ταυτόχρονα, με γνώμονα τα μετρήσιμα αποτελέσματα, τα πραγματικά δεδομένα και την ουσιαστική πρόοδο, οι Loguers συμμετέχουν συστηματικά σε κλαδικές διοργανώσεις μαζί με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση της αγοράς μέσα από workshops, σεμινάρια και ομιλίες που απευθύνονται όχι μόνο στους πελάτες τους αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα του τουρισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, διατηρούν σταθερή παρουσία στα σημαντικότερα επαγγελματικά γεγονότα του κλάδου, μεταξύ άλλων, όπως η Xenia, η 100% Hotel Show σε Αθήνα και Κρήτη και η ITB Berlin, καθώς και σε διοργανώσεις συνεργατών τους. Η συμμετοχή τους δεν περιορίζεται στην προβολή, αποτελεί ευκαιρία για διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών και ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνει ο Managing Director των Loguers, κ. Μάρκος Γεωργίου: «Οι Loguers αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις πωλήσεις και το marketing, επιτρέποντας ταχύτερες, πιο στοχευμένες και αποδοτικές αποφάσεις. Με συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και εσωτερικές επενδύσεις σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης, διασφαλίζουν αποτελεσματική υποστήριξη των συνεργατών τους και διατηρούν σταθερά προβάδισμα στον κλάδο.».

Το Προφίλ

Το 2018 οι Loguers ξεκινούν με μόλις 7 ξενοδοχεία την πρώτη σεζόν. Έκτοτε, η ανάπτυξη υπήρξε σταθερή, οργανική και βασισμένη σε πραγματικά αποτελέσματα. Η Loguers είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία hotel sales & marketing, που εξειδικεύεται στη συμβουλευτική και στρατηγική διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων. Στόχος της είναι η αύξηση των εσόδων και η ενίσχυση των απευθείας πωλήσεων, μέσα από data-driven στρατηγικές και σύγχρονα εργαλεία digital marketing.

Διακρίσεις

Η εταιρεία έχει διακριθεί στα World Travel Awards, στα Greek Hospitality Awards, στα Tourism Awards και στα Trophy Awards. Το 2025, ανακηρύχθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά “Greece’s Leading Hotel Sales Management Company” στα World Travel Awards, ενώ κατέκτησε 5 χρυσά βραβεία στα Greek Hospitality Awards.