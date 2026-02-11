ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεχνολογία και στρατηγική πίσω από την επιτυχία των ελληνικών ξενοδοχείων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:51 - 11 Φεβ 2026

Τεχνολογία και στρατηγική πίσω από την επιτυχία των ελληνικών ξενοδοχείων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τον πήχη των 140 ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε περισσότερους από 25 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι Loguers αναδεικνύονται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς παρόχους διαχείρισης πωλήσεων και marketing στον κλάδο της φιλοξενίας. Με σταθερό στόχο την αύξηση των καθαρών εσόδων από τα δωμάτια και την ουσιαστική ενίσχυση των απευθείας κρατήσεων, οι πωλήσεις της εταιρείας Loguers ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ για το 2025.

Με έμφαση στη στρατηγική και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, οι Loguers δεν ανατρέπουν τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου ούτε ακυρώνουν ό,τι ήδη αποδίδει. Αντίθετα, εστιάζουν στη στοχευμένη διείσδυση των πωλήσεων και στη συνολική Sales & Revenue στρατηγική.

Σημειώνεται πως στην πλειονότητα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων - ιδίως σε εκείνα με έντονη tour operating δραστηριότητα - καταγράφεται μέση αύξηση εσόδων της τάξης του 25% έως 30% μέσα στα πρώτα τρία χρόνια συνεργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι online πωλήσεις αντιπροσωπεύουν 70% έως 80% των συνολικών εσόδων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης στην πράξη.

Ταυτόχρονα, με γνώμονα τα μετρήσιμα αποτελέσματα, τα πραγματικά δεδομένα και την ουσιαστική πρόοδο, οι Loguers συμμετέχουν συστηματικά σε κλαδικές διοργανώσεις μαζί με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση της αγοράς μέσα από workshops, σεμινάρια και ομιλίες που απευθύνονται όχι μόνο στους πελάτες τους αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα του τουρισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, διατηρούν σταθερή παρουσία στα σημαντικότερα επαγγελματικά γεγονότα του κλάδου, μεταξύ άλλων, όπως η Xenia, η 100% Hotel Show σε Αθήνα και Κρήτη και η ITB Berlin, καθώς και σε διοργανώσεις συνεργατών τους. Η συμμετοχή τους δεν περιορίζεται στην προβολή, αποτελεί ευκαιρία για διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών και ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνει ο Managing Director των Loguers, κ. Μάρκος Γεωργίου: «Οι Loguers αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις πωλήσεις και το marketing, επιτρέποντας ταχύτερες, πιο στοχευμένες και αποδοτικές αποφάσεις. Με συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και εσωτερικές επενδύσεις σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης, διασφαλίζουν αποτελεσματική υποστήριξη των συνεργατών τους και διατηρούν σταθερά προβάδισμα στον κλάδο.».

Το Προφίλ

Το 2018 οι Loguers ξεκινούν με μόλις 7 ξενοδοχεία την πρώτη σεζόν. Έκτοτε, η ανάπτυξη υπήρξε σταθερή, οργανική και βασισμένη σε πραγματικά αποτελέσματα. Η Loguers είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία hotel sales & marketing, που εξειδικεύεται στη συμβουλευτική και στρατηγική διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων. Στόχος της είναι η αύξηση των εσόδων και η ενίσχυση των απευθείας πωλήσεων, μέσα από data-driven στρατηγικές και σύγχρονα εργαλεία digital marketing.

Διακρίσεις

Η εταιρεία έχει διακριθεί στα World Travel Awards, στα Greek Hospitality Awards, στα Tourism Awards και στα Trophy Awards. Το 2025, ανακηρύχθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά “Greece’s Leading Hotel Sales Management Company” στα World Travel Awards, ενώ κατέκτησε 5 χρυσά βραβεία στα Greek Hospitality Awards.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συμφωνίες συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας υπέγραψαν Θεοδωρικάκος και Καρίρ
Πολιτική

Συμφωνίες συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας υπέγραψαν Θεοδωρικάκος και Καρίρ

Pantelakis: Στα €42,4 η τιμή-στόχος της ΓΕΚ Τέρνα, με φόντο μερίσματα έως €5,5 δισ.
Αναλύσεις

Pantelakis: Στα €42,4 η τιμή-στόχος της ΓΕΚ Τέρνα, με φόντο μερίσματα έως €5,5 δισ.

ΣΕΠΕ για απώλεια Γεράδου: Η συμβολή του στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής υπήρξε πολύτιμη και ανεξίτηλη
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΣΕΠΕ για απώλεια Γεράδου: Η συμβολή του στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής υπήρξε πολύτιμη και ανεξίτηλη

Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο
Επιχειρήσεις

Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Κατεπείγον αίτημα για νέα παράταση Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων έως 28/02/2026
Εργασιακά

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Κατεπείγον αίτημα για νέα παράταση Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων έως 28/02/2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%
Οικονομία

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία
Αναλύσεις

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ