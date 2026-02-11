Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Κατεπείγον αίτημα για νέα παράταση Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων έως 28/02/2026
Εργασιακά
17:11 - 11 Φεβ 2026

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (Λ.Σ.Α.), με ανακοίνωση του, τονίζει ότι ως απαραίτητος αρωγός της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων και της ορθής απεικόνισης της ασφάλισης, επανέρχεται στο ζήτημα της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Όπως συμπληρώνει, η δοθείσα παράταση έως τις 17/02/2026 δεν επαρκεί και ο Κλάδος των Λογιστών - Φοροτεχνικών αδυνατεί να επωμιστεί την ευθύνη για λάθη και τυχόν παραλείψεις που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας κρίνεται αναγκαία και προκύπτει από τις νέες παραμέτρους της αναβαθμισμένης πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ και τα τεχνικά ζητήματα προσαρμογής των λογισμικών μισθοδοσίας. Η αιτούμενη παράταση θα επιτρέψει στους επαγγελματίες του κλάδου να ολοκληρώσουν τις υποβολές με την απαιτούμενη ακρίβεια, αποφεύγοντας λάθη που οφείλονται στην ασφυκτική πίεση χρόνου.

Για αυτούς τους λόγους, αιτούμαστε εκ νέου την άμεση μετακίνηση της προθεσμίας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, διασφαλίζοντας ότι η υποβολή των ΑΠΔ για τις μισθολογικές περιόδους 11/2025 και 12/2025 θα εφαρμοσθεί στα πλαίσια πλήρους τεχνικής σταθερότητας χωρίς τον κίνδυνο επιβολής άδικων προστίμων και κυρώσεων στις επιχειρήσεις.

