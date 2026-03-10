ΣΕΒΕ: Στα €3,6 δισ. οι εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026 – Ελαφριά μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Στα €3,63 δισ. διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026, καταγράφοντας μείωση 11,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης πτώση κατά 7,4%.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα 10.03.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €3.633,2 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €4.124,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025. Η μεταβολή διαμορφώθηκε σε -11,9%, δηλαδή σε -€491,1 εκατ.. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €516,8 εκατ., δηλαδή -7,4%, και από €6.958,3 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €6.441,5 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €25,7 εκατ., δηλαδή -0,9%, και διαμορφώθηκε σε €-2.808,3 εκατ. έναντι €-2.834,0 εκατ. πέρυσι.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.948,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €2.948,8 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025 μειωμένες κατά €103,2 εκατ., δηλαδή 3,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.886,0 εκατ., μειωμένες και αυτές κατά €247,5 εκατ., δηλαδή 4,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €144,3 εκατ., δηλαδή 6,6% και ανήλθε σε €-2.040,4 εκατ.

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στον κλάδο των τροφίμων, κατά €29,4 εκατ. ή 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά €39,5 εκατ. ή -6,9%, τα χημικά κατά €31,6 εκατ. ή -6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων–οχημάτων κατά €40,5 εκατ. ή -12,2%. Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €5,8 εκατ. ή -2,2%, οι πρώτες ύλες κατά €6,7 εκατ. ή -4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά €13,3 εκατ. ή -10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά €22,1 εκατ. ή -20,8%. Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των €354,7 εκατ. ή -26,7%, διαμορφούμενος σε €975,2 εκατ. από €1.329,9 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2026/2025

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 60,8% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 39,2% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2025 να ανέρχονται σε 54,8% για την ΕΕ (27) και 45,2% για τις Τρίτες Χώρες.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος 2026