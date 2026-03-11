Attica Group: Επένδυση 22 εκατ. ευρώ – Επαναλειτουργεί το Tinos Beach

Τον Μάιο του 2026 αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες του το Tinos Beach, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών πλήρους ανακαίνισης. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ που αφορά την εκ βάθρων ανακατασκευή και την επανατοποθέτηση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην τουριστική αγορά.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Attica Group μέσω της θυγατρικής της Attica Blue Hospitality, σηματοδοτώντας τη δυναμική ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον ξενοδοχειακό κλάδο, πέρα από τη βασική του δραστηριότητα στην ακτοπλοΐα. Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχή και στον συναφή κλάδο της εμφιάλωσης νερού, μέσω της συμμετοχής του στην ΕΤΑΝΑΠ στον Στύλο Αποκορώνου, συμμετοχή που προήλθε από την εταιρική κληρονομιά της ΑΝΕΚ.

Το χαρτοφυλάκιο

Υπενθυμίζεται ότι η Attica Group απέκτησε το 100% της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Tinos Beach έναντι συνολικού τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ, εντάσσοντας το ακίνητο στον στρατηγικό σχεδιασμό της για την ανάπτυξη στον τομέα της φιλοξενίας.

Συνολικά, ο Όμιλος έχει επενδύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η επέκταση αυτή ξεκίνησε το 2021 με την εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η απόκτηση του Tinos Beach, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην εξαγορά του Galaxy Hotel, όμορου του Naxos Resort Beach Hotel, έναντι 14 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της Attica Group σε Νάξο και Τήνο περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία, με συνολική δυναμικότητα περίπου 300 δωματίων και 625 κλινών.

Το Tinos Beach βρίσκεται στην παραλία Κιόνια, μόλις 2,5 χιλιόμετρα από τον κεντρικό λιμένα της Τήνου. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα διαθέτει 112 δωμάτια, 37 σουίτες υψηλής αισθητικής και μία ανεξάρτητη πολυτελή κατοικία, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν συνεδριακό κέντρο, κέντρο ευεξίας και spa, γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα, δύο μπαρ και δύο εστιατόρια. Το συγκρότημα έχει αναπτυχθεί σε έκταση 14.500 τ.μ. και αποτελείται από ένα τριώροφο κεντρικό κτίριο με υπόγειο, καθώς και τρία συγκροτήματα bungalows.

Τη σχεδιαστική επιμέλεια, την αρχιτεκτονική μελέτη και την επίβλεψη της ανακατασκευής του ξενοδοχείου ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica, κ. Πάνος Δικαίος: «Στο δυναμικό του Ομίλου προστίθεται ένα ξενοδοχείο με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς συνδέεται στενά με την ιστορία και την ταυτότητα της Τήνου. Φιλοδοξία μας είναι το Tinos Beach να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το νησί, έναν τόπο στον οποίο οι επισκέπτες θα επιθυμούν να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Στόχος μας δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός σύγχρονου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, αλλά ενός χώρου φιλοξενίας που σέβεται τον χαρακτήρα του τόπου, ενισχύει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και δημιουργεί αξία για την τοπική κοινωνία».

Σύμφωνα με τη διοίκηση, υλικά όπως μάρμαρο, πέτρα και ξύλο — άμεσα συνδεδεμένα με την αρχιτεκτονική παράδοση της Τήνου — συνθέτουν ένα περιβάλλον που διατηρεί την αυθεντικότητα και τον διαχρονικό χαρακτήρα του νησιού.