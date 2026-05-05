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ΣΕΤΕ: Αίτημα θεσμικής διαβούλευσης επί του υπό παρουσίαση Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20:30 - 05 Μάι 2026

ΣΕΤΕ: Αίτημα θεσμικής διαβούλευσης επί του υπό παρουσίαση Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ζητά θεσμική διαβούλευση για το τελικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει λάβει γνώση του οριστικού κειμένου που έχουν επεξεργαστεί τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο ΣΕΤΕ επισημαίνει ότι πρόκειται για κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία και τις επενδύσεις του τουριστικού κλάδου και ζητά επαρκή χρόνο ώστε να μελετήσει τις τελικές ρυθμίσεις και τις επιπτώσεις τους.

Παράλληλα, τονίζει ότι είχε συμμετάσχει ενεργά στη διαβούλευση που είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, καταθέτοντας προτάσεις, και ζητά να υπάρξει ουσιαστικός θεσμικός διάλογος πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στην αίτηση του αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος και εκπρόσωπος του συνόλου των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, έχει διαχρονικά συμμετάσχει ενεργά και με τεκμηριωμένες προτάσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό.

Με αφορμή την πρόσκληση σε επικείμενη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του τελικού σχεδίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, έως σήμερα, δεν έχουμε λάβει γνώση του οριστικού κειμένου που διαμορφώθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε τι βαθμό έχει διαφοροποιηθεί το τελικό κείμενο ρυθμίσεων από αυτό που τέθηκε προ εικοσαμήνου σε διαβούλευση και επί του οποίου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού προϋποθέτει ουσιαστική, ανοικτή και θεσμικά οργανωμένη διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και η δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως διασφαλιστεί ότι θα παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων και των επιπτώσεών τους και ότι θα δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης του κλάδου πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

Ο τουριστικός τομέας και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος δεν θα πρέπει να τεθούν προ τετελεσμένων σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία, τις επενδύσεις και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα υπηρετεί τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Ν. Παράσχης

Πρόεδρος ΔΣ».

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