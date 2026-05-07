ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΕΤΚΕ για Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού: Δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:29 - 07 Μάι 2026

ΣΕΤΚΕ για Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού: Δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιστολή της προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) εκφράζει τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το επικαιροποιημένο σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τον τουρισμό, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026.

Πιο αναλυτικά στην επιστολή της η ΣΕΤΚΕ αναφέρει:

Θέμα: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) στον τουρισμό

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επανέλθουμε στο ζήτημα του υπό διαμόρφωση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ), σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 3399/26-01-2024 και 3446/02-09-2024 προηγούμενων παρεμβάσεών μας, με τις οποίες σας είχαμε ήδη γνωστοποιήσει αναλυτικά τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις μας επί του σχεδίου.

Παρά τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι, ενόψει της παρουσίασης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, η οποία μετατέθηκε για τη Δευτέρα 11.05.2026, δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το τριτοβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης, καθώς αποκλείεται ένας βασικός εταίρος από τη διαμόρφωση ενός τόσο κρίσιμου πλαισίου.

Είναι, κατά την άποψή μας, αδικαιολόγητο το γεγονός ότι δεν έχουμε κληθεί σε σχετική συζήτηση, ούτε έχουμε λάβει γνώση του επικαιροποιημένου περιεχομένου του σχεδίου, προκειμένου να διατυπώσουμε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις.

Με πλήρη επίγνωση του θεσμικού μας ρόλου και με σταθερό προσανατολισμό στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αναπτυξιακού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, επανερχόμαστε με έμφαση στο αίτημά μας για την έγκαιρη διάθεση του πλήρους και επικαιροποιημένου σχεδίου του ΕΧΠΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβολή μας στη σχετική διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι μόνο μέσω ενός ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή ενός τόσο σημαντικού εργαλείου χωρικού σχεδιασμού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας επί του θέματος.

Με εκτίμηση,

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη
Υγεία

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη
Πολιτική

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ