ΣΕΤΚΕ για Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού: Δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης

Με επιστολή της προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) εκφράζει τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το επικαιροποιημένο σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τον τουρισμό, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026.

Πιο αναλυτικά στην επιστολή της η ΣΕΤΚΕ αναφέρει:

Θέμα: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) στον τουρισμό

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επανέλθουμε στο ζήτημα του υπό διαμόρφωση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ), σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 3399/26-01-2024 και 3446/02-09-2024 προηγούμενων παρεμβάσεών μας, με τις οποίες σας είχαμε ήδη γνωστοποιήσει αναλυτικά τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις μας επί του σχεδίου.

Παρά τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι, ενόψει της παρουσίασης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, η οποία μετατέθηκε για τη Δευτέρα 11.05.2026, δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το τριτοβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης, καθώς αποκλείεται ένας βασικός εταίρος από τη διαμόρφωση ενός τόσο κρίσιμου πλαισίου.

Είναι, κατά την άποψή μας, αδικαιολόγητο το γεγονός ότι δεν έχουμε κληθεί σε σχετική συζήτηση, ούτε έχουμε λάβει γνώση του επικαιροποιημένου περιεχομένου του σχεδίου, προκειμένου να διατυπώσουμε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις.

Με πλήρη επίγνωση του θεσμικού μας ρόλου και με σταθερό προσανατολισμό στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αναπτυξιακού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, επανερχόμαστε με έμφαση στο αίτημά μας για την έγκαιρη διάθεση του πλήρους και επικαιροποιημένου σχεδίου του ΕΧΠΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβολή μας στη σχετική διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι μόνο μέσω ενός ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή ενός τόσο σημαντικού εργαλείου χωρικού σχεδιασμού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας επί του θέματος.

Με εκτίμηση,

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ