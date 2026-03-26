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Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:12 - 26 Μαρ 2026

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Reporter.gr Newsroom
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Την ενίσχυση και αναβάθμιση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς το Υπουργείο Τουρισμού. Η Ομοσπονδία προτίθεται να κινητοποιήσει τις Ενώσεις-Μέλη της σε όλη τη χώρα για την υποβολή προτάσεων που θα προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στους δικαιούχους, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των προορισμών.    

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται επιπλέον διανυκτερεύσεις σε προνομιακές τιμές, δωρεάν δραστηριότητες, εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ειδικές παροχές για οικογένειες.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία θεματικών πακέτων εμπειριών που θα συνδυάζουν τη διαμονή με δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε οινοποιεία και τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς και μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως πεζοπορία και ποδηλασία.

Η ΠΟΞ θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των μελών της και θα τις καταθέσει στο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του προγράμματος.

«Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες και εμπλουτισμένες εμπειρίες φιλοξενίας, μπορούμε να δώσουμε νέα ώθηση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη τόσο στους επισκέπτες όσο και στις τοπικές κοινωνίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

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