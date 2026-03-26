Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται επιπλέον διανυκτερεύσεις σε προνομιακές τιμές, δωρεάν δραστηριότητες, εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ειδικές παροχές για οικογένειες.
Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία θεματικών πακέτων εμπειριών που θα συνδυάζουν τη διαμονή με δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε οινοποιεία και τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς και μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως πεζοπορία και ποδηλασία.
Η ΠΟΞ θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των μελών της και θα τις καταθέσει στο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του προγράμματος.
«Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες και εμπλουτισμένες εμπειρίες φιλοξενίας, μπορούμε να δώσουμε νέα ώθηση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη τόσο στους επισκέπτες όσο και στις τοπικές κοινωνίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.