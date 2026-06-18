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Σύρος και Πάρος στους Times
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:15 - 18 Ιουν 2026

Σύρος και Πάρος στους Times

Reporter.gr Newsroom
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«Η Μεσόγειος είναι πλούσια σε εκθαμβωτικούς προορισμούς, αλλά από πολλές απόψεις, είναι τα νησιά που κλέβουν την παράσταση. Είτε είναι προφανώς σημεία όπως η Ίμπιζα και η Μάλτα, ένα ανερχόμενο αστέρι όπως η αγαπημένη Πάρος, ή λιγότερο γνωστά νησιά όπως το Buyukada χωρίς αυτοκίνητο κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία ή το πανέμορφο Isola della Maddalena στη Σαρδηνία». Με αυτό τον πρόλογο αρχίζει το αφιέρωμα των Times του Λονδίνου που παρουσιάζει, όπως αναφέρει και ο τίτλος «Τα 16 καλύτερα νησιά της Μεσογείου».

Ειδικά για την Πάρο η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, προσθέτει, «αν και είναι όλο και πιο δημοφιλής, εξακολουθεί να υπάρχει άφθονη αυθεντική γοητεία μεταξύ του νέου κύματος καταστημάτων σχεδιαστών και εστιατορίων με αστέρια Michelin». Προτείνει τη Νάουσα για δείπνο και νυκτερινή ζωή καθώς και ξεχωριστές παραλίες για κολύμπι ή και windsurfing.

Σε άλλο αφιέρωμα επίσης των Times ξεχωριστή θέση έχει, μαζί με άλλα νησιά και η Σύρος για την οποία γράφει: «Δεν θα φανταζόσασταν ποτέ, από την γαλήνια ατμόσφαιρα που επικρατεί, ότι η Σύρος ήταν κάποτε το κύριο εμπορικό κέντρο αυτού του ναυτικού έθνους. Ωστόσο, αυτή η εισροή πλούτου μπορεί να φανεί στην κομψή αρχιτεκτονική και τους πολιτιστικούς θεσμούς με επίκεντρο την πρωτεύουσα του νησιού και αυτήν των Κυκλάδων, την Ερμούπολη - που πήρε το όνομά της από τον Ερμή, τον Έλληνα θεό των εμπόρων. Στη λίστα σας θα πρέπει να βρίσκεται το μεγαλοπρεπές θέατρο του 19ου αιώνα, οι θησαυροί που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μια σειρά από ορθόδοξες και καθολικές εκκλησίες. Όσον αφορά τις παραλίες, υπάρχουν επιλογές με βότσαλα ή άμμο διάσπαρτες σε όλη την ακτή, με την καλύτερη να βρίσκεται στο νότο».

Το θέμα του αφιερώματος είναι τα πιο ήσυχα νησιά και η Σύρος προτείνεται ως «Καλύτερο για τους λάτρεις του πολιτισμού».

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