Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου.

Δοκιμάζοντας τα όρια της τεχνολογίας e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End προς το John O’Groats με ένα μόνο γέμισμα της δεξαμενής καυσίμου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα.

Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο οχήματα Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα ρεζερβουάρ βενζίνης, με καύσιμο να επαρκεί για ακόμα 161 χιλιόμετρα όταν έφτασαν στον τερματισμό. Επιβεβαιώνοντας την καλύτερη οικονομία καυσίμου στην κατηγορία του, η ομάδα πέτυχε 3,76L/100km στην επική πρόκληση.

Αυτό το κατόρθωμα αντικατοπτρίζει μια παρόμοια πρόκληση που είχε αναληφθεί το 2007, όταν το Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομία καυσίμου εκείνη την εποχή, με μέση κατανάλωση 4,2L/100km. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα και με την τελευταία και καλύτερη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία της Nissan, το Qashqai ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά, ολοκληρώνοντας την πρόκληση με ένα μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 10 λίτρα.

Ο Dean Driver, Μηχανικός Αξιολόγησης Οχημάτων και ένας από τους οδηγούς στην πρόκληση, δήλωσε:

«Η οδήγηση του Qashqai e-POWER από το Land’s End μέχρι τον John O’Groats ανέδειξε πραγματικά τη δύναμη του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης. Όχι μόνο μας πρόσφερε ομαλή και αθόρυβη οδήγηση σε όλη τη διαδρομή, αλλά καλύψαμε 1.347 χιλιόμετρα με καύσιμο ακόμα στο ρεζερβουάρ - αποδεικνύοντας πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία».

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί έναν βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και πιο αθόρυβη οδήγηση - όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε το αυτοκίνητο στην πρίζα.