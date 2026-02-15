ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Nissan Juke &amp; Nissan Qashqai: Love at First Drive
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19:04 - 15 Φεβ 2026

Nissan Juke & Nissan Qashqai: Love at First Drive

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγάπη παίρνει πολλές μορφές και η Nissan ξέρει πώς να την εκφράζει στο δρόμο. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Nissan προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια οδηγική εμπειρία γεμάτη πάθος, ένταση και συναίσθημα.

Το Nissan Juke και το Nissan Qashqai, με τη ζωντάνια της κόκκινης απόχρωσής τους, αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ακαταμάχητη και γοητευτική τους προσωπικότητα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά. Κάθε διαδρομή μαζί τους μετατρέπεται σε μια εμπειρία που ξυπνά τις αισθήσεις και κάνει κάθε οδηγό να τα ερωτευτεί από την πρώτη βόλτα.

Nissan Juke – Το compact crossover που κλέβει καρδιές

Το Nissan Juke επαναφέρει τη διασκέδαση στην αστική οδήγηση, συνδυάζοντας τολμηρό σχεδιασμό, δυναμική προσωπικότητα και ασύγκριτη ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων - βενζίνης και υβριδικό -, με το Juke Hybrid να ξεχωρίζει για την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Οι 145 ίπποι του κινητήρα χαρίζουν άμεση απόκριση, ενώ η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
4,8L/ 100 km, κάνει κάθε διαδρομή πιο οικονομική και απολαυστική από ποτέ. Με τιμή που ξεκινάει από 20.900€, συνδυάζει μοναδικό design και κορυφαία πρακτικότητα και σε ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Nissan Qashqai – Μια αγάπη που σε πάει… παντού

To Nissan Qashqai κυριαρχεί στον δρόμο, αποπνέοντας δυναμισμό που τραβάει όλα τα βλέμματα. Με τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα, εντυπωσιακή αυτονομία έως 1.222 χλμ., χαμηλή κατανάλωση 4,5 L/ 100 χλμ. και 204 ίππους που εκτοξεύουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Με εντυπωσιακή παρουσία, premium αίσθηση, υπερσύγχρονη τεχνολογία, και τιμή που ξεκινάει από 26.990€, το Qashqai μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μια μοναδική οδηγική εμπειρία – μια αγάπη που πραγματικά σε πάει… παντού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις για το εμβληματικό SUV της Nissan
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις για το εμβληματικό SUV της Nissan

Η Nissan φέρνει την καινοτομία στο Tokyo Auto Salon 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Nissan φέρνει την καινοτομία στο Tokyo Auto Salon 2026

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου

Nissan: Σχεδιάζει μείωση του μεριδίου της στη Renault - Η απάντηση της εταιρείας
Επιχειρήσεις

Nissan: Σχεδιάζει μείωση του μεριδίου της στη Renault - Η απάντηση της εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ