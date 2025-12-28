ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Nissan φέρνει την καινοτομία στο Tokyo Auto Salon 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11:45 - 28 Δεκ 2025

Η Nissan φέρνει την καινοτομία στο Tokyo Auto Salon 2026

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Nissan και η Nissan Motorsports & Customization Co., Ltd. (NMC) ετοιμάζονται να εντυπωσιάσουν στο Tokyo Auto Salon 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου στο Makuhari Messe.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στο περίπτερο της Nissan που θα βρίσκεται στο Hall 2 (West Hall), No 217, θα παρουσιαστεί ένα ειδικά σχεδιασμένο concept μοντέλο NISMO, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν εντυπωσιακά και καινοτόμα μοντέλα που αναδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή της μάρκας.

NISMO Concept Model

Ένα νέο concept μοντέλο NISMO θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Nissan στις 9 Ιανουαρίου.

Fairlady Z

Fairlady_Z_d929e.jpg

Το ανανεωμένο Fairlady Z ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του, με νέα σχεδιαστική προσέγγιση που ενισχύει την αεροδυναμική του και αναβαθμίζει τις επιδόσεις του. Το εμβληματικό μοντέλο της Nissan, που αναμένεται στην ιαπωνική αγορά το καλοκαίρι του 2026, θα κυκλοφορήσει και στην έκδοση NISMO MT, με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, απευθυνόμενη στους οδηγούς που αναζητούν αυθεντική, δυναμική οδηγική εμπειρία.

XTrail Rock Creek Multibed Wildplay

Βασισμένο στην έκδοση Rock Creek του X-Trail και αντλώντας έμπνευση από το σκληροτράχηλο DNA του μοντέλου, το X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay έχει σχεδιαστεί για μοναδικές εξορμήσεις στη φύση. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο, δυναμικό εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό, αδιάβροχα καθίσματα, καθώς και θεματικά πακέτα αξεσουάρ για outdoor δραστηριότητες, όπως camping. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Nissan LEAF AUTECH

Το ολοκαίνουργιο LEAF εντάσσεται στη σειρά μοντέλων AUTECH, συνδυάζοντας σπορ χαρακτήρα με πολυτελή αισθητική, και ποιοτικά υλικά στο εσωτερικό που αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία στην καμπίνα.

MOTUL AUTECH GTR (σεζόν Super GT 2016)

Το εμβληματικό MOTUL AUTECH GT-R κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση στο περίπτερο της Nissan, τιμώντας την αποχώρηση του Tsugio Matsuda από την ενεργό δράση στο πρωτάθλημα SUPER GT μετά το τέλος της σεζόν 2025. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016, οι Tsugio Matsuda και Ronnie Quintarelli σημείωσαν δύο συνεχόμενες νίκες στην κατηγορία GT500, επικρατώντας στους αγώνες της Okayama και του Fuji.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στο πρόγραμμα της Nissan θα ξεχωρίσουν δύο σημαντικές εκδηλώσεις: στις 14:15 θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη του project «Matchy’s March» με ομιλητή τον Masahiko Kondo, Team Director της Kondo Racing στο Super GT (GT500), ενώ στις 15:00 θα ακολουθήσει η τελετή αποχώρησης του Tsugio Matsuda από το Super GT, με τον ίδιο να αναλαμβάνει τον ρόλο του ομιλητή.

Η Nissan θα μεταδώσει ζωντανά τα talk shows που θα πραγματοποιηθούν κατά της διάρκεια της έκθεσης, για τους λάτρεις της μάρκας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις για το εμβληματικό SUV της Nissan
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις για το εμβληματικό SUV της Nissan

Nissan Juke &amp; Nissan Qashqai: Love at First Drive
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan Juke & Nissan Qashqai: Love at First Drive

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου

Nissan: Σχεδιάζει μείωση του μεριδίου της στη Renault - Η απάντηση της εταιρείας
Επιχειρήσεις

Nissan: Σχεδιάζει μείωση του μεριδίου της στη Renault - Η απάντηση της εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ